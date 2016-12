BTS, corredor vial en el que reina la muerte

Cerca del 80 por ciento de los accidentes de tránsito que se registran en el departamento se concentran en la doble calzada Briceño-Tunja- Sogamoso.



Tan solo ayer fueron reportados dos en ese corredor vial: en el primero se vio involucrado un vehículo de transporte público intermunicipal con 15 pasajeros a bordo que chocó contra un tractocamión a la altura de la Siderúrgica en la vía Tunja - Paipa, dejando como saldo ocho personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales.



El segundo evento se registró en esa misma vía pero en el sector Manzano, de Sotaquirá, en donde un automóvil, que era conducido por Julio César Herrera Pinto se volcó. El conductor resultó ileso y su acompañante, Miguel Ángel Ruiz, fue traslado al Hospital Regional de Duitama con varios traumas.



“Aunque la mayor cantidad de muertos que se presentan en esa vía son peatones, también mueren personas a bordo de vehículos de transporte público y particular producto del exceso de velocidad, pues es una vía rápida pero el diseño no es el mejor para esas velocidades”, explica Fredy Guío, docente de la Uptc e ingeniero de Transportes y Vías.



Y pese a que ese corredor está diseñado para soportar una velocidad de 80 kilómetros por hora, muy pocos la respetan, así que una vía por la que se transita a más de 100 kilómetros requeriría de sistemas de contención, elementos en la zona lateral que permitan que los conductores que pierdan el control de sus vehículo puedan maniobrar, volver al carril y no chocar contra objetos contundentes, pero eso no existe.



“Se puede decir que todos los tramos son inseguros, porque la vía es rápida. En este momento la doble calzada tiene fallas en cuanto al separador, y si un vehículo pierde el control va a invadir la otra calzada o terminará volcándose”, señala.



Según un informe del Programa Internacional de Valoración de Carreteras (Irap), este corredor vial resulta ser uno de los más inseguros del país, debido a múltiples factores (ver nota anexa), por eso, el Irap, en el año 2013 le otorgó una calificación de 17,15.



La escala que maneja el programa califica entre cero y 22, 5 puntos la seguridad de las vías, en la que, con cero puntos, se califica una carretera ideal y se van agregando unidades a medida que se encuentran factores de riesgo, hasta el tope máximo con el que se obtienen dos estrellas.



Así las cosas, una carretera segura de cinco estrellas tiene entre cero y 2,5 puntos; una de cuatro estrellas, entre 2,6 y 5 puntos; una de tres, entre 5,1 y 12,5 puntos; una de dos, entre 12,6 y 22,5 puntos; y las de una estrella acumulan un puntaje superior a 22,5 puntos, esto ubica a la BTS con un pobre perfil de seguridad, que le confiere tan solo dos estrellas.



“Adicionalmente la vía tiene una alta interacción entre vehículos y peatones y no hay garantías para estos últimos, porque es una vía rápida y no debería pasar por zonas pobladas, más bien conectarlas con variantes que hoy no existen”, menciona Fredy Guío.



Datos de una tesis de grado del año 2014 del estudiante Juan Manuel Guío, de la Uptc, revelan que, según información del concesionario de la BTS, se presentan más de 400 accidentes al año, un promedio de 50 y 60 muertos y cerca de 300 heridos.

Pasos mortales en la doble calzada

En abril del 2014 dos buses que se movilizaban por la doble calzada entre Bogotá y Tunja se accidentaron a la altura de Ventaquemada.

Las autoridades han logrado identificar varios puntos en donde se presenta el mayor número de accidentes en Boyacá.



La Germania hasta la curva de la zanahoria; el sector de Las Gemelas; la entrada y salida de municipios como Cómbita y Sotaquirá; y la carretera entre el peaje de Tuta y Paipa, son algunos de los tramos más peligrosos y donde ocurren más hechos fatídicos.



“El paso por el casco urbano de Ventaquemada y el sector Siderúrgica son los puntos más críticos de accidentalidad que tenemos sobre este corredor vial en nuestra jurisdicción”, apuntó el Coronel Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.



El Coronel informó que hasta ayer habían muerto 47 personas en accidentes de tránsito en los 15 municipios que tiene a su cargo.



“La mayoría de las muertes registradas son en la doble calzada”, dijo Moreno.

En cuanto a lesiones hasta a la fecha van cerca 460 personas heridas.

El origen de los accidentes en la vía

En junio, por exceso de velocidad, el conductor de una camioneta perdió el control del carro y estrelló un Renault 12 que estaba estacionado.

La imprudencia y el exceso de velocidad han sido catalogadas como las principales causas de accidentalidad en la vía que conduce entre Duitama y Bogotá.



Así lo aseguran el Mayor Omar Muñoz Puentes, comandante de la Policía de Carreteras de Boyacá y el Coronel Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja quienes tienen a su cargo este corredor vial en el departamento, desde el peaje de Albarracín hasta la ciudad de Duitama.



Las autoridades aseguran que los accidentes de vehículos de transporte público son los que más muertos dejan en ese corredor vial, seguido por las motos.



“Los que más se ven involucrados en los incidentes de tránsito en nuestra jurisdicción son los peatones”, indicó el Coronel Moreno, quien apuntó que también se presentaba accidentalidad con ciclistas, pero en un nivel más bajo.



Caminar o manejar bicicleta en estado de embriaguez también ha resultado ser una de las principales causas de muerte para peatones y pedalistas.



“El estado de la vía también influye, pues cuando llueve, la vía se pone muy lisa, así como la imprudencia de los conductores al salir de los municipios”, dijo.