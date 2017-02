Asesinaron otro esmeraldero

Como Hidelbrando Castro fue identificado el empresario de las esmeraldas que fue asesinado ayer al interior de su vehículo en la vía entre Muzo y Maripí.



El esmeraldero, de aproximadamente 42 años, se desplazaba junto a su conductor cuando fue atacado en el sector Narapay de Muzo, metros arriba del sector conocido como la Vega del Tigre.



En el hecho, que es materia de investigación por parte de las autoridades, resultó además herido el conductor, el cual fue trasladado al Hospital Regional de Chiquinquirá.



La noticia sobre el asesinato de Castro, quien era oriundo de Maripí y al parecer fue atacado con fusiles de largo alcance (galil), causó conmoción en Muzo y Maripí en donde este empresario era bastante reconocido por su apoyo al deporte, en especial al microfútbol, así como a los eventos culturales.



‘Chico malo’, como le apodaban, porque no jugaba bien billar, era socio la mina La Pita, ubicada entre Muzo y la inspección de Coscuez, en San Pablo de Borbur, de la cual también es accionista Pedro Nel Rincón.



De hecho, Castro estaba casado con Delcy Rincón, sobrina de ‘Pedro Orejas’ con quien tenía una hija de 15 años y un hijo de aproximadamente 11 años.



Adicionalmente este empresario, que se dedicaba principalmente a la exportación e importación de esmeraldas, era hijo de Luz Mery Rivera, exconcejal de Maripí, así como hermano del exalcalde de esa localidad Ricardo Castro Quiñones y del Coronel en retiro de la Policía, Audín Castro.



En la zona lo recuerdan como un hombre amable, tranquilo y colaborador, especialmente con la juventud, que no se metía con nadie y ayudaba a mucha gente, razón por la cual, no tenía ningún esquema de seguridad.



Se dice además, que Castro fue el jefe político en el Occidente de Boyacá de la representante a la Cámara, Sandra Ortiz, a quien ayudó en campaña.



Inmediatamente la Policía tuvo conocimiento del homicidio, adelantó un plan candado en toda la región para dar con el paradero de los delincuentes.