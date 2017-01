Abren desacato contra el Alcalde

Un incidente de desacato fue abierto contra el alcalde de la ciudad, Sandro Condía, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso.



La razón: el presunto incumplimiento a la sentencia de tutela del pasado 2 de diciembre, que le amparó el derecho fundamental a la vivienda digna a Carolina Tascón Londoño.



El fallo de tutela le ordenaba al Alcalde, entre otras cosas, reanudar en un término no superior a dos meses las obras de construcción del proyecto de vivienda San Miguel Arcángel por parte del Consorcio Edifica o de la persona natural o jurídica diferente a esta, en caso de que se determine que no es viable “de continuar con este”.



La sentencia de tutela también ordenó que se culmine la construcción de las 594 soluciones de vivienda del proyecto San Miguel Arcángel en un término no superior al establecido en la cláusula cuarta del modificatorio a la minuta de la Unión Temporal, de fecha 6 de abril del 2015, esto es el 29 de julio del 2018.



Carolina Tascón le manifestó al Juzgado que el Alcalde se encuentra desatendiendo la orden de tutela impartida en diciembre.



El Juzgado en su decisión de la apertura del incidente de desacato indica que el Alcalde tiene tres días para que rinda informe sobre el cumplimiento a la sentencia y aporte las pruebas que pretenda hacer valer.



“Por secretaría requiérase nuevamente al señor alcalde de Sogamoso, Sandro Néstor Condía Pérez, o a quien haga sus veces, para que efectúe todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de tutela proferida dentro de la referencia”, afirmó el juez segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, Nelson Javier Lemus Cardozo.

Condía explica

El Alcalde de Sogamoso indicó que se contrató la terminación de la primera torre del proyecto, que incluye 108 apartamentos. Agregó que están esperando que la Empresa de Energía de Boyacá instale la subestación eléctrica y una red de media tensión, para que las familias puedan pasarse a disfrutar de su vivienda.



En el Fonvisog dijeron que los primeros beneficiarios realizan el proceso de escrituración.