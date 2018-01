Las claves de Wilfrido en el Carnaval de las Artes

Como si estuviera en el patio de su casa de niño en la ciudad de San José de Altamira en República Dominicana se sintió el músico Wilfrido Vargas en el homenaje que se le rindió en la edición XII del Carnaval de las Artes que se llevó a cabo hasta el domingo.

Las notas del tema ‘El Hombre divertido’, interpretadas al pie de la letra por la orquesta barranquillera ‘Son de la Cueva’, le dieron la bienvenida a Vargas al escenario al aire libre instalado en la Plaza Mario Santo Domingo del Parque Cultural del Caribe, donde lo esperaba Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, para conversar sobre los años dorados en la música.



“Descubrí a Wilfrido en Barranquilla, en un Carnaval a principios de los 80, con un estilo único y particular. Aquí intentaremos descubrir las claves de su música”, dijo el periodista antes de preguntarle a Vargas por sus primeros años de vida.



Con su ya conocido carisma y emoción al relatar, Wilfrido Vargar, de chaqueta roja, precisó que vino al mundo destinado para ser músico porque en su humilde hogar, sus padres, también virtuosos guitarristas, hablaban de acordes y canciones día y noche. “Recuerdo que a los seis años se me hacía muy fácil, casi que natural, entender las notas musicales de una melodía. Me inicié en la banda municipal donde Hilarión Eslava me dio la trompeta más oxidada. Desde entonces sentí un amor profundo por ese instrumento”, explicó.



Para reforzar esa fama de cazador de voces talentosas, el creador de ‘El baile del perrito’ dijo que así como en su momento descubrió a Ruby Pérez, Eddy Herrera y a Mickey Taveras, ahora cuenta en su orquesta con orgullo de cantantes barranquilleros, los cuales acompañan a su hija Alinna Vargas.



‘El comején’ y ‘Abusadora’, impecablemente interpretadas, les recordó a los más de 2.000 asistentes, que Barranquilla y el merengue a millón, como lo presentó Vargas hace más de 30 años, tienen una relación a prueba del paso del tiempo.



“En mis comienzos me dijeron que estaba dañando el merengue y yo no podía dejar de plasmar la música como inconscientemente iba saliendo de mi ser. Era sin proponérmelo y así se fue fortaleciendo mi estilo”, recordó, con trompeta en mano. Con la armónica, hizo un solo para demostrar que su música buscó ser diferente a lo que ya se venía haciendo en su país, de ahí la razón de que la internacionalización del género comenzara a darse con su proyecto.



“Arrancaban los 80 y en Barranquilla todo el mundo sabía quién era Wilfrido Vargas menos Wilfrido Vargas. Me dijeron que tenía que venir a la Costa Atlántica, y al llegar me fueron a recibir grandes artistas locales que me admiraban como Diomedes Díaz, Juancho Rois y Rafael Orozco, entre otros”, agregó orgulloso.



Sobre el tema ‘El africano’, de la autoría de Wilfrido Martínez y Calixto Ochoa, rememoró que al escuchar la original subido en un taxi en República Dominicana, no dudó en devolverse al estudio para hacer su propia versión que fue éxito en el acto.



“Reuní a la orquesta y en un día la teníamos lista y se fue por el mundo”, narró.



Vargas no dudó en ponderar el talento silvestre que se encuentra en la calle, en los buses, así como el valor que para él tiene la música haitiana, de la cual reconoció que se ha nutrido.



E interpretó ‘El loco y la luna’, tras explicar que era una adaptación de una canción que conoció de niño llamada ‘El llanto a la luna’, de José Manuel Calderón, y a la que tuvo que cambiar de temática al darse cuenta que unos gritos beligerantes que les hizo a los miembros de su orquesta para que acataran sus instrucciones en la cabina de grabación, no se podían desperdiciar.



Hizo lo propio con ‘El jardinero’ y ‘Volveré’, que cantó el público al unísono, para cerrar con ‘Por la plata baila el mono’, que, explicó, llevaba un mensaje político que se tergiversó por su pegajosa coreografía. Vargas se bajó del escenario tras una hora 35 minutos y quedó en mora de ejecutar ‘Agua’, la que hacía que el preciado líquido se agotara en cada Festival de Orquestas.



ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Andretuz