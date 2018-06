Venezolanos agravan problema de informalidad turística en Santa Marta

La agremiación de guías de Santa Marta advirtieron sobre la proliferación de prestadores de servicios turísticos ilegales en los principales balnearios, durante la temporada de vacaciones de mitad de año.

La nueva estrategia de operación de estos agentes informales, se basa en contratar migrantes venezolanos ilegales para que se encarguen de captar a los turistas y ofrecerles paquetes con valores inferiores a los que propone el sector legalmente establecido.



Esta situación perjudica las finanzas del comercio que vive del turismo formal, pero además afecta la imagen de la ciudad, pues como manifiestan los denunciantes, aquellas agencias y otras entidades que funcionan de manera irregular, incumplen con las normas que regulan las actividades turísticas, por lo tanto son un riesgo para la seguridad, integridad y economía del visitante.



“Quien contrata cualquier servicio turístico con un prestador informal, aunque le brinde un valor aparentemente más bajo, existe la posibilidad que resulte estafado o se le brinde una atención inadecuada, exponiendo no solo su dinero sino también su integridad física”, indicó Javier Amaris, representante del gremio de guías de la ciudad. Sostiene que “lo más preocupante es que esta persona se marchara a su sitio de origen insatisfecho hablando muy mal de Santa Marta”.



El problema, aunque se registra en todos los sitios de interés turísticos de la ciudad, se intensifica en los balnearios, siendo El Rodadero, donde es más fácil de identificar. “Allí vemos en cada esquina a venezolanos abordando a los turistas para que contraten con ellos el servicio de guía o el traslado a las diferentes playas y lugares que tiene la capital”, agregó.



Lo peor según Javier Amaris, es que muchas de las personas extranjeras que ofrecen este tipo de servicio, ni siquiera tienen un conocimiento claro de Santa Marta y sus atractivos, sin embargo, “con tal de ganarse unos cuantos pesos, reciben una que otra indicación de sus contratantes y se van aventurar con el turista”.



Shadia Olarte directora del Instituto Distrital de Turismo (Indetur), aseguró que combatir la informalidad se convierte todas las temporadas de vacaciones en la principal tarea de las autoridades de turismo en Santa Marta. También admitió que este año el desafío es mayor ante la vinculación de migrantes venezolanos a actividades ilegales en playas y sitios de interés del turista.



“Este tipo de servicios informales, en los que el turista no tiene garantía de que le cumplan con todo lo que le ofrecen, se encuentra en todas las ciudades, Santa Marta no es la excepción y por ello estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a identificar la ilegalidad y contrarrestarla”, dijo.



Hizo un llamado asimismo al foráneo sobre la importancia de visitar establecimientos formales. “De esa forma garantizarán un servicio de calidad y podrán disfrutar de una gran experiencia durante su paso por Santa Marta”.

Advirtió que aquellas agencias que sean sorprendidas contratando a venezolanos sin documentación, se verán comprometidos en sanciones graves por parte de la autoridad competente.



Finalmente recordó que un operador de servicios de turismo legalmente constituido es aquel que cuenta con registro nacional de turismo (RNT), tiene certificados de Cámara de Comercio, paga contribuciones parafiscales e impuestos. “Para los usuarios, esta herramienta representa seguridad y garantía en el servicio”, recalcó.



Roger Urieles

Especial para El Tiempo