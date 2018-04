Urge solución definitiva para el acceso al Puerto de Barranquilla

Luego de las declaraciones del director de Invías, Carlos García Montes, en el sentido de que dragar en Bocas de Ceniza es imposible por las condiciones atmosféricas, el clamor del sector productivo de Barranquilla, que se suma al portuario, es que se busque una solución definitiva para que se garantice una limpieza permanente en el canal de acceso en apego a la Ley.



Por un lado, es claro, para la Asociación de Sociedades Portuarias (Asoportuaria), que el Invías adjudicó un contrato de dragado, y tiene la obligación de hacer cumplir su objeto, cosa que no han podido hacer con la draga encargada, que apenas pudo trabajar un par de semana y está paralizada desde el 9 febrero.

“Es su responsabilidad determinar si lo hacen con este equipo o con otro, lo que no podemos permitir es esperar indefinidamente que mejoren las condiciones para dragar. Ellos deben recurrir a todas las alternativas posibles pues la situación cada día se agrava más”, consideró Alfredo Carbonell, director ejecutivo de la entidad.



En este mismo sentido se expresó el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata Cepeda, pero él fue un poco más allá: “no deberíamos ni siquiera estar en estas, de esperar a que se genere una crisis de sedimentos en el río Magdalena para proceder: ese mantenimiento debe ser permanente y con cargo a recursos de la Nación, y eso está claro en el parágrafo del Artículo 34 de la Ley Portuaria (Ley 01 de 1991)”.



Alfredo Varela, director de la Corporación Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), de quien depende la adjudicación del esperado contrato de asociación público-privada (APP) en reemplazo del que incumplió Navelena, dijo, en un trino por Twitter, que comparte la preocupación del sector portuario, y planteó dos aspectos: El primero es que deben evaluarse otras alternativas en la ampliación del ancho del canal (los últimos 22 kilómetros del río) para el ingreso de buques de mayor eslora, y en ese sentido anunció una reunión con representantes de Asoportuaria para analizar los impactos de la última restricción en la zona.

Y en el otro aspecto, de que aún con la draga en el canal de acceso, las olas y los vientos están impidiendo el dragado, eso se examinará con la Gobernación y la Dimar.

Este aspecto en particular ha sido la principal defensa del director de Invías, García Montes, quien aclaró que eso no está generando sobrecostos en el contrato que debe ejecutarse con una draga holandesa por valor de 11.800 millones de pesos.



“No es problema de recursos, porque los recursos están ahí para hacer el trabajo del dragado; no es un problema de equipo, porque nosotros hemos tenido los equipos que se han requerido; no hay un equipo, según nos comenta el contratista y la interventoría, que pueda hacer ese trabajo bajo esas condiciones adversas”, insistió García.



Ya había levantado la voz el presidente del Puerto de Barranquilla, René Puche, quien dijo que esta situación es una “Crónica de una muerte anunciada”, y que todo obedece a la falta de mantenimiento y atención al canal de acceso, al mal estado del tajamar oriental (llamado a parar el sedimento) y al que le faltan 150 metros. “Es una alarma que nos está dando el río”, sostuvo.



La preocupación, en el caso de Barranquilla, va más allá de lo portuario, porque, como asegura el presidente del Intergremial, Ricardo Plata, ninguna ciudad del país está tan vinculada con su puerto como esta. Y es un asunto “que nos debe preocupar, pues hemos sido complacientes al dejar que el mantenimiento del canal se amarrara a un APP, cuando no tenía por qué estarlo a algo tan complejo.

JAVIER FRANCO ALTAMAR

REDACCIÓN ADN

BARRANQUILLA