Uniatlántico denuncia red de diplomas falsos

La Universidad del Atlántico puso al descubierto una red de entidades que expiden diplomas de títulos profesionales falsos, como si los hubiera librado la institución, en varias ciudades de la costa.

Solo en diciembre se logró detectar no menos de 220 diplomas ‘chimbos’ y lo más grave, la realización de ceremonias de graduación donde se entregaban los cartones y hasta se anunciaba la presencia de la rectora o el Secretario General.

La denuncia la hizo la rectora (e) de la Uniatlántico, Rafaela Vos, ayer quien explicó que a finales del año pasado recibieron anónimos e información sobre una ceremonia de graduación a nombre de la Uniatlántico en el municipio de Mompox (Bolívar).

“Son títulos que no están firmados por nuestra institución. He sido vulnerada con mi presencia en lugares donde no estoy, señalan mi presencia en mesas de graduación y lo mismo la del Secretario General. También se ha falsificado mi firma en diplomas”, dijo Vos al señalar que a la universidad han llegado varias personas, que dicen haber cursado sus estudios en estas instituciones a tratar de confirmar si sus diplomas son originales y al conocer la verdad se van decepcionadas.

El asesor jurídico de la Uniatlantico, Luis Antolines, fue el encargado de viajar a Mompox y decirle a los graduados que todo era una estafa. Allí logró comprobar que la entidad Asofami, era la encargada de la otorgar esos diplomas.

Esta entidad, contó Antolines, cobraba entre 3.800.000 y 4.000.000 para graduar en 6 meses a personas en carreras afines a la educación. Solo en diciembre tuvo conocimiento de dos ceremonias, el 22 y 23 de diciembre, en la que se conocieron 220 diplomas ‘chimbos’, pero estima que para fin de año no fueron no menos de 4 graduaciones, es decir que expidieron unos 600 cartones.

La Unitlántico cree que Asofami lleva en esta operación unos 5 años en municipios como San Zenón, Guamal (Magdalena) y Mompóx y Magangue (Bolívar). También lo hicieron en Valledupar y Barranquilla, donde ya hay denuncias en la fiscalía.

En estos momentos hay 15 personas vinculadas a la investigación, y por lo menos 200 denuncias interpuestas por los afectados.

Barranquilla