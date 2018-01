Patio de estación de Policía de Barranquilla, convertido en un altar 

Buena parte de los faroles que la comunidad del barrio San José, en el suroriente de Barranquilla, utilizó el pasado 8 de diciembre para iluminar sus patios y antejardines, durante la celebración del Día de las Velitas, sirvió para improvisar un altar en el parque de 12 metros de largo por 12 de ancho que está en la parte trasera de la estación de Policía del barrio San José, donde el pasado sábado, a las 6:40 de la mañana, estalló una bomba que cegó la vida de 5 policías y dejó a otras 41 personas heridas, entre ellas, un civil.

Fueron colocados en el suelo, junto a coronas fúnebres de rosas blancas, una vez las autoridades permitieron el acceso al lugar donde quedaron tendidos los cuerpos de Yossimar Márquez Navarro, Anderson René Cano Arteta, Freddys de Jesús Echeverría Orozco, Freddy López Gutiérrez y Yamid José Rada Muñoz.



Allí se aglomeran propios y extraños, especialmente moradores de la zona con el fin elevar sus plegarias y pedir, sobretodo, porque este tipo de sucesos no vuelvan a presentarse en ninguna parte del planeta.



Uno de los que no pudo ocultar su tristeza y las ganas de hacer algo para alivianar la tragedia causada por el atentado atribuido a la Guerrilla del ELN, fue Alberto Montaño, mejor conocido en el barrio como 'Tico, el pintor inédito'. Con las lagrimas en el rostro fue de los primeros en apoyar la iniciativa de improvisar el altar.



"Es que esto no tiene por qué ocurrir en el mundo, menos en mi ciudad y en mi barrio", anotó Montaño.



Y es que en ese patio donde los policías formaban para comenzar su turno de vigilancia antes de que Camilo Bellón Galindo, activara los dos artefactos explosivos con un control remoto, como lo establecen las autoridades.



En la pequeña plaza, además, fueron escritos los nombres de los 5 policías asesinados y las p figuras de los 2 perros callejeros que cayeron en el atentado.



La imagen no deja de ser desgarradora, pues en medio de oraciones, también son visibles los huecos que quedaron en las paredes y dos palos de Mango por cuenta de los pedazos de metal con los que fueron armadas las bombas que lograron esconder entre unas bancas de cemento.



"No nos queda otra opción que aferrarnos a Dios en estos momentos tan difíciles. Aquí estaremos por la memoria de quienes perdieron la vida en tan fatales hechos", agregó Jaqueline Mora, ama de casa que asiste en compañía de sus hijos.

Adultos, niños y viejos no dejan de visitar el lugar desde que ocurrió el atentado. Con faroles y flores decoraron el suelo donde quedaron tendidas las víctimas tras la explosión del pasado sábado. Foto: Cortesía Zonacero.com

Se evitaron más atentados'

El general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó en la mañana de este lunes que solo tres de los 40 policías heridos se encuentran en cuidados intensivos.



El alto oficial admitió que tras las explosiones en San José miembros de la institución y la Sijín efectuaron más de 50 allanamientos que dieron resultados positivos que, incluso, contribuyeron a que no se presentaran más ataques.



"Insistimos en que la ciudadanía debe romper las cadenas falsas de información que se dan en las redes sociales para que el caos no sea mayor. Podemos garantizar que no se van presentar más actos como el del sábado", concluyó.

Barranquilla.