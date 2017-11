Las tumbas sin flores y los difuntos olvidados de Soledad

En el Cementerio Nuevo de Soledad se ‘siente’ el olvido. De las 2.200 tumbas aproximadas que tiene, hay muchas que están abandonadas. Nadie las mantiene, ni las reclama, pero lo más triste: No se quieren hacer cargos de sus muertos.

Roberto Peña, delegado de la Alcaldía de Soledad para administrar el camposanto, no se atreve a dar un número de las tumbas abandonadas, pero reconoce que son muchas las que permanecen sumidas en el olvido y abandono.



“No entendemos a la gente, aquí los dueños de las bóvedas no pagan impuestos, ni dan un peso para nada, y no se preocupan por mantener sus tumbas”, dijo Peña.



En este cementerio de 48 años de servicio, no solo hay tumbas abandonadas sino también los huesos de los difuntos. Algunos restos reposan en sacos de polietileno revueltos con pedazos de trapos, ropas y trozos de la madera de lo que alguna vez fue un féretro.



“No quieren venir a cuidar sus tumbas; solo aparecen para fechas como el Día de los Fieles Difuntos, la Madre el Padre, o quizás en diciembre. Otros no regresan más y esas bóvedas quedan solas, se llenan de basura, que otras personas, inescrupulosas, les tiran o de la maleza que las envuelve. No quieren mantener estas estructuras”, agregó Peña.



En la víspera de la conmemoración del Día de Los Muertos, la Secretaría de Gobierno de Soledad y Edumas, con el apoyo de Interaseo, la Policía y el Ejército, ejecutaron un plan especial de limpieza en los dos cementerios municipales.

La intención es mantener limpios callejones y calles de estos lugares y así las familias puedan visitar a sus difuntos este 2 de noviembre. En las jornadas, que se iniciaron desde el pasado fin de semana, fueron recogidas 120 toneladas de residuos sólidos, informó Edumas.



“Necesitamos del apoyo de todos, por eso colocamos varias canecas para que no arrojen la basura sobre los callejones y de esta manera permanezcan limpios e impecables”, señaló la secretaria del Gobierno, Josefa Cassiani.

Más seguridad

José Meriño, quien luego de vivir muchos años por fuera del país regresó a su natal Soledad, asegura que el estado de abandono que presenta el Cementerio Nuevo es culpa de la Administración Municipal que no hace ningún tipo de inversiones en el camposanto.



Meriño, quien habla sin tapujos y en voz alta, lo que asegura le ha traído enemigos, denuncia que en el cementerio hay una antena de una empresa de celular que paga impuestos y cuyos recursos deberían ser reinvertidos en el lugar. “Aquí se meten los delincuentes a fumar drogas y atracan, por eso muchas personas no les gusta venir”, aseguró.



Tal como lo confirmó Hermilinda Ávila quien dijo que en más de una ocasión le ha tocado salir corriendo por que teme se robada por jóvenes que se meten al cementerio a consumir drogas.



“La Policía no viene por aquí y muchas veces cuando hay entierros de pandilleros aquí se forman tiroteos, peleas, es terrible”, contó la mujer.



Meriño, que tiene los restos de sus padres en el Cementerio Nuevo, insiste en que la Alcaldía debe hacerle más mantenimiento al lugar y reforzar la vigilancia. “Aquí están las tumbas abiertas y los huesos de los difuntos al aire libre”, contó el hombre contrariado.



La Secretaría de Gobierno de Soledad dijo que dispone plan de contingencia con 60 policías asignados en los dos cementerios para brindarles la seguridad a todas las personas que se acerquen a estos sitios en estas fechas, y que la Alcaldía asignará recursos especiales en el presupuesto del 2018 para su mantenimiento.

