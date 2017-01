Menores de edad en el Atlántico, a dormir temprano

Los menores de edad en los municipios del Atlántico no podrán estar en las calles entre 10:00 p.m. y 5:00 a.m., y los establecimientos nocturnos deberán cerrar sus puertas a las 2:00 a.m.

Esas fueron medidas que se adoptaron al término del Consejo de Seguridad Departamental, dentro de las estrategias para recuperar los índices de seguridad en el Atlántico, en especial en la temporada de pre y carnavales.

La reunión fue presida por el gobernador Eduardo Verano De la Rosa, quien explicó que se tomó esta decisión, de común acuerdo con los alcaldes, para que durante la temporada de carnavales no se presenten hechos que lamentar con los menores, además, para alejarlos de problemáticas como el consumo de sustancias alucinógenas y la ingesta de alcohol.

A la reunión asistieron además de los alcaldes, altos mandos de la Policía, el Ejército, y demás organismos de seguridad acantonados en esta sección del país.

Sin embargo, algunos burgomaestres dijeron que analizarán las disposiciones como quiera que en sus municipios no hay problemas de inseguridad como los que reporta Barranquilla o Soledad.

Justamente el alcalde de Soledad, Joao Herrera, fue más allá y expidió un decreto en el que además de estas dos medidas, adicionó la restricción al parrillero hombre en moto entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

“El 90 por ciento de los homicidas son hombres parrilleros de motos. Con esta medida en Soledad ningún hombre podrá ir en parrilla durante este horario”, dijo el Mandatario, quien agregó que la medida irá hasta el primero de marzo y dependiendo de los resultados, “la podemos extender hasta un año si las cosas no salen bien”.

Más inversión

Además de estas restricciones, el gobernador Verano anunció una inversión de 3.500 millones de pesos para fortalecer la línea 123 de la Policía. También le recordó a la ciudadanía la aplicación Polis, que sirve para tener comunicación directa con la autoridad. “La gente puede descargar esta aplicación en sus celulares y estar en permanente comunicación con la Policía para denunciar hechos que puedan alterar el orden público”, precisó.

Por último, el secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo, destacó que durante el 2016 se redujo en 6,19 por ciento el número de homicidios en el Departamento, incluyendo el Área Metropolitana de Barranquilla. Señaló que en los 18 municipios, sin el Área Metropolitana, la reducción fue de 33 por ciento, en 2015 se registraron 45 homicidios y en 2016 se presentaron 30 casos.

LEONARDO HERRERA DELGHAMS

Corresponsal de EL TIEMPO

BARRANQUILLA