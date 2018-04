La flauta e' millo ganó espacio en La Provincia de Carlos Vives

Desde que empezó a coquetear con la música, Tato Marenco tuvo claro que su propósito como artista es tocar ritmos colombianos.

‘The Millo Player’, como se hace llamar a través de las redes sociales, tiene como misión presentar al mundo la caña de millo, instrumento de sonido impactante, único e inigualable, producido en las entrañas del Caribe colombiano.



Es esa misma flauta la que hace sonar Tato en Viniste a ganar, el tema oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que interpreta junto a Adriana Lucía, Donny y Caballero.



En la actualidad, el músico barranquillero esta radicado en Miami y hace parte de La Provincia, agrupación de Carlos Vives.



En conversación con EL TIEMPO, Tato nos contó su historia y compartió detalles del concierto de Vives, artista homenajeado en la edición 51 del Festival de la Leyenda Vallenata, a realizarse en Valledupar desde hoy hasta el lunes 30 de abril.

Lo suyo

Desde los 10 años, Tato supo que la música era lo suyo. Era un inquieto con el piano y la flauta, curioso por los sonidos. Empezó cantando en la orquesta de su colegio, el Biffi La Salle de Barranquilla, aunque cambiaría el canto por los instrumentos, inicialmente la clave, guacharaca, timbales y congas. La gaita, el millo y el clarinete serían su próxima conquista.



Changó de Li fue su primer maestro de percusión, enseñándole cómo poner las manos sobre una conga. Jesús David Gutiérrez lo educaría en la interpretación de la flauta de millo desde Bellas Artes en la Universidad del Atlántico. Paulino Salgado ‘Batata’ de la dinastía palenquera, sería otro de sus grandes mentores musicales.



Luego de varios logros en Barranquilla, trabajando la musicalidad en grupos de danza y universidades, Tato tomó rumbo hacia Bogotá para continuar su formación artística en la Universidad Javeriana.

Allá alcanzó una de tantas metas: tocar en Alé Kuma. En esta importanta agrupación se codeó con grandes como Etelvina Maldonado, Martina Camargo y Nidia Góngora.



Otro artista importante en su vida, su ídolo y más grande influencia musical fue el Joe Arroyo. Recuerda con nostalgia su primer contacto con ‘El Centurión de la Noche’. Fue en 2004, durante un Festival de Bullerengue en Puerto Escondido, Córdoba.



“Saludé a los músicos del Joe y le dije al Pin Ojeda que me avisara si iban a tocar La tortuga. Ahí estaba ‘El Chévere’, el utilero del grupo. Cuando empiezan a tocar, me pegué a la tarima con mis gaitas, esperando que me viera el Pin, pero el que me vio fue ‘El Chévere’ y me dijo, ‘¿Hey qué?, ¿vas a tocar?’. Le avisó al Joe y el mismo Joe me hizo señas para que subiera. Me puse detrás de los vientos pero el Joe me pidió que tocara a su lado en la tarima”, relata Tato con orgullo.

Ese mismo año llegó la oportunidad de tocar junto a Toto La Momposina, con quien viviría inolvidables conciertos por Europa.



Confiesa que de ella aprendió a ser más terco. “Con Toto fue mucho más evidente la defensa de nuestra cultura y que realmente uno puede hacer música buena, vivir de eso sin estar pensando solo en el mercado colombiano. Me convencí de que podía hacer la música que yo quería sin traicionar mis principios”, aseguró.

Futuro en el exterior

Posteriormente, permaneció en París estudiando música clásica hasta radicarse en Estados Unidos en 2015. En Miami, juega en el mismo equipo de fútbol de Andrés Castro, productor de Carlos Vives y quien lo invitó a tocar en premios Lo Nuestro en 2016.



“En el camerino le dije a Carlos, lo único que te hace falta es meterle el millo a La Provincia, saqué la flauta y le toqué un pedacito de El solazo, una cumbia que escribí”, detalla Tato.



En un mes se fue al estudio para grabar ese sonido único en los temas Al filo de tu amor y La bicicleta. “Me encanta el vallenato y poder aportar algo nuevo en la música de Carlos Vives a través de la flauta de millo”, contó.



“Con Carlos he tenido la oportunidad de mostrarlo a mucha más gente. Es un instrumento que muchos desconocen y mi labor es que por lo menos la gente reconozca su sonido, lo identifique”, agregó.

Sello en la agrupación

El rol de Tato en La Provincia es imprimir el sello de lo tradicional no solo a través de la caña de millo sino también por medio de los tambores, maracas y gaita.

Su versatilidad como intérprete, compositor y productor le ha permitido experimentar también con nuevas sonoridades.



Cuenta que ya grabó la flauta de millo en un reguetón de Wisin, reconocido artista del género urbano.

Tato Marenco estará en Valledupar junto a Carlos Vives en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata que se celebra desde este jueves 26 de abril.



Adelantó que la programación de homenaje incluirá una obra de teatro llamada La Ilíada Vallenata; Pombo para Niños: concierto de música infantil, además de un paseo Vallenato en bicicleta.



Y el gran concierto, que será el lunes 30 de abril que contará con invitados como Choquibtown, El Cholo Valderrama, Alfredo Gutiérrez y Mayté.



Redes sociales del artista:: Instagram y Facebook: @tatomarenco

Jennifer Cabana

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla