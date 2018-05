El contrabando de carne sigue golpeando la economía regional

En baúles, tanques, llantas de carro, incluso pegada al cuerpo es como llega desde Venezuela la carne que se está vendiendo en expendios y establecimientos de barrios y pueblos del Atlántico, La Guajira, Cesar y Magdalena.



Al problema se suma el ganado en pie que llega también de contrabando del vecino país, y que es sacrificado en mataderos ilegales de la región, como el descubierto esta semana en zona rural de Ciénaga donde se incautaron 2.350 kilos de carne.

La situación que pone en riesgo la salud pública, trae perdidas a la economía local, en especial al gremio ganadero, y como lo advierte el director ejecutivo de Asoganorte, José De Silvestri, pone en riesgo el estatus sanitario: “Ya lo perdimos en su momento y por el trabajo que hizo el ICA y el Gobierno salimos adelante”, dice .



Esta situación que no es nueva y que ha desatado una lucha frontal contra los contrabandistas por parte de la Policía, la Dian, alcaldías locales, secretarías de salud, ganaderos, el ICA, y hasta el Invima, sigue amenazando la salud de muchas personas que consumen esta carne.



De acuerdo con los reportes de las autoridades, el ganado que es sacrificado en Venezuela pasa por las trochas en canecas o maletas hasta Maicao. Desde allí, sigue su ruta en buses de servicio intermunicipal a Santa Marta, Barranquilla, Valledupar o pueblos que se encuentren en la ruta.



El presidente de la Asociación de Ganaderos del Magdalena, (Asogamag), Daniel Murcia, advierte que esta red de contrabandistas y comercializadoras de carne están usando un químico que le echan a la carne para que parezca fresca aunque no cumpla con la cadena de frío y requisitos sanitarios.

Lo anterior quiere decir que las carnes llegan en estado de putrefacción y así las venden.



“La ciudadanía debe desconfiar de una carne con precio muy bajo. La carne barata sale cara porque pone en riesgo la salud de su familia y de sí mismo”, sostuvo el director del Invima, Javier Guzmán, al noticiero Atlántico en Noticias de Barranquilla, en el que también aseguró que el año pasado fueron decomisadas 300 toneladas de carne procedente de Venezuela.

Contrabando de ganado

El problema de la carne de contrabando aumenta con el tráfico ilegal de ganado en pie que ingresa por la frontera de Venezuela con La Guajira, por las mismas trochas para el tráfico de combustible ilegal, generando pérdidas económicas para la región y amenazando la ganadería de esta sección del país, ya que los bovinos procedente de Venezuela presentan enfermedades como tuberculosis, lo que agudiza la crisis agropecuaria que vive el sector.



El gerente del ICA en el Cesar, Rafael Murgas Arzuaga, hace especial énfasis en el riesgo sanitario que representan los animales de contrabando, los cuales pueden afectar el estatus libre de fiebre aftosa de Colombia y como consecuencia incidir de manera negativa en la exportación y comercio internacional.



Sobre este tema el presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie, se pregunta qué es lo que están consumiendo las personas que compran este tipo de producto que llegan sin refrigerar y en condiciones inadecuadas para el consumo humano: “La carne allá es mucho más barata por el tema diferencial del cambio, lo que afecta el precio e impacta en nuestros mercados locales”, manifiesta.

Aumentan operativos

Según el último reporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta, este año ya son casi 1.000 kilos de carne ilegal y en mal estado los que han sido decomisados en el puesto de control de Las Tinajas, vía que comunica con Riohacha.

En los buses que vienen de Maicao han encontrado la carne camuflada en tanques. Foto: Prensa Policía Nacional.



A las cruzadas en la región contra el contrabando de carne se ha vinculado también la Secretaría de Salud de Santa Marta, delegando un equipo de trabajo que se ha dedicado a adelantar operativos y campañas en los distintos barrios, buscando detectar los puntos de expendios del producto en mal estado, mientras se invita, de paso, a la ciudadanía a comprar en puntos legalmente establecidos.



“Debemos reconocer el apoyo de Salud Distrital que también ha sido importante para persuadir a las personas de no comprar en sitios no autorizados, pues, por ahorrar, pueden afectar su salud”, señala Daniel Murcia, presidente de la Asociación de Ganaderos del Magdalena, (Asogamag).

Desde el año pasado, los comerciantes de este sector han venido compitiendo contra el fenómeno; sin embargo, la batalla están a punta de perderla, debido a que la competencia desleal se ha intensificado y las tiendas y compradores en general optan por adquirir el producto venezolano que se comercializa a un valor hasta el 40 por ciento más bajo que el colombiano.



José Luis Pabón, vocero de los comerciantes de carne en el Mercado Público de Santa Marta, asegura que las bajas ventas lo obligaron a cerrados dos de los tres expendios que tiene en esta ciudad e incluso ha pensado en comenzar a dedicarse a otra actividad comercial, si el panorama no cambia.

La pelea en el Cesar

En la zona rural y urbana del Cesar, la Policía están ejerciendo acciones para controlar el contrabando y poner en cintura a los expendedores ilegales de carne, donde se han hecho incautaciones y se han sellado varios establecimientos por no cumplir con las condiciones sanitarias necesarias y la documentación en regla.



Este año se han aprehendido 47 semovientes, y en el 2017 fueron 151 en los diferentes puntos de control por parte de la Policía Fiscal y Aduanera.



El gerente del Fondo Ganadero del Departamento del Cesar, Hernán Araújo Castro, explica que Valledupar consume diariamente cerca de 400 reses.



Entre lo que sacrifica el matadero frigorífico Coolesar, en el norte, el único autorizado, y el de Villanueva al sur de La Guajira, y los que traen los almacenes de cadena de plantas de sacrificiolegales alcanzan a 200 cabezas diarias.



“Quiere decir que hay unas 200 cabezas que están entrando al mercado de Valledupar de manera irregular, aunque hay que aclarar que no necesariamente sea de contrabando, porque en esta ciudad hay identificados 920 expendios legalizados. En una finca de Aguasblancas, corregimiento de Valledupar, encontraron más de 100 pieles de reses encerradas, lo que demuestra que no proceden de manera legal”, dice Araújo, quien reconoce que las cosas no mejoran pese a los esfuerzos de las autoridades.



Las alarmas están prendidas, y la situación ameritando medidas de fondo que contribuyan a su solución definitiva.

Leonardo Herrera

Roger Urieles

Ludys Ovalle

EL TIEMPO