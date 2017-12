"¿Será que hay en Barranquilla una educación inclusiva?": Funindown

Si bien estamos dando pasos firmes en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, a través de la Ley Estatutaria 1618 del 2013 y el Decreto 1421 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa, si tenemos claro que aún falta mucho para llevarla a la realidad.



La falta de disponibilidad que muestra la mayoría de las instituciones educativas en educarse con respecto a conocer las diferentes condiciones de discapacidad y de qué forma abordar la educación en los mismos, es el común denominador.

Sin embargo ya hay una que otra, sobre todo en la educación superior que se han atrevido a dar ese paso de incluir sobre todo a las personas con discapacidad cognitiva (siendo esta la discapacidad más compleja para los educadores), como lo ha hecho la Universidad Autónoma del Caribe con su programa CEP, donde ha dado la oportunidad a cinco chicos con Síndrome de Down ya graduados, y abriendo espacios a otros.



La educación inclusiva es la posibilidad que tienen las instituciones educativas de acoger a todos los estudiantes, independientemente de sus características personales, culturales, cognitivas entre otras. Para ello su entorno educativo debe ofrecer condiciones de accesibilidad para todos, desarrollando estrategias organizativas con respuestas eficaces para abordar la diversidad.



La educación es un derecho y lo es para todas las personas con necesidades educativas especiales, discapacidad o limitaciones. Dentro del marco político internacional se pide que las instituciones educativas se adecuen para ser efectivos los derechos a la educación, participación, e igualdad de oportunidades para todos niños, jóvenes y adultos con discapacidad.



Es para nosotros como familia con hijos con discapacidad cognitiva preocupante ver cómo llegamos a los diferentes instituciones educativas y que nos digan: “No hay cupo ya, no tenemos el equipo interdisciplinario para recibir a tu hijo con esta condición”. En otras aulas, su respuesta es aún más preocupante lo recibimos porque la ley nos obliga, pero no nos comprometemos a trabajarle porque no sabemos cómo, ni tenemos el tiempo.