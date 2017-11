Niños de Soledad viven su primera semana sin llevar tareas a la casa

15 de noviembre 2017 , 08:53 a.m.

Desde esta semana los docentes de las instituciones educativas oficiales de Soledad (Atlántico) no asignarán tareas a los estudiantes de transición y primaria para realizar en casa.



Se trata de una prueba piloto del proyecto que hace una semana lanzó el alcalde Joao Herrera en el sentido de que los niños de los grados de preescolar y primaria no lleven tareas para la casa, y la puesta en marcha de un nuevo horario escolar que implica que entren a partir de las 9 a.m. en el 2018.

En una reunión entre rectores de colegios públicos y privados del municipio de Soledad se debatió la propuesta del mandatario municipal sobre el cambio de horario de ingreso de los niños a los colegios y la propuesta de reducir el número de tareas que asignan para desarrollar en casa.



El encuentro entre el alcalde Joao Herrera y la comunidad académica permitió escuchar argumentos que permitirán fortalecer el modelo innovador.

Primeros acuerdos

Se estableció, para fortalecer la iniciativa, que a partir del próximo año diez instituciones educativas tendrán nuevo horario de inicio de clases, el cual quedó asignado para las 8 de la mañana.



Las tareas y ejercicios se efectuarán durante el horario escolar en compañía del docente y un asistente en caso que se requiera.



Así mismo se propuso incentivar a la lectura de los menores con el acompañamiento de los padres para continuar fortaleciendo el vínculo y apoyo familiar.

El alcalde Herrera, explicó que estas instituciones contarán por parte de la administración municipal de toda la infraestructura necesaria para la implementación del nuevo horario, tales como: meriendas, dotación de libros y unas instalaciones apropiadas para los estudiantes y docentes.



"Es el niño el verdadero foco de la formación, y para el beneficio de ellos trabajamos. Me siento orgulloso del cuerpo docente de Soledad, estamos de acuerdo todos en arrancar este modelo innovador", dijo el mandatario de los soledeños.



Durante el encuentro, los rectores expusieron importantes propuestas encaminadas a salvaguardar la integridad de los estudiantes a través de esta importante revolución educativa.



"Estoy de acuerdo que ensayemos para mirar las respuestas de los estudiantes", puntualizó Jorge Torres, director del colegio Metropolitano de Soledad 2000.



