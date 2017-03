Con 98 cámaras se vigilará estadio en partido entre Colombia y Bolivia

Con 98 cámaras de seguridad se fortalecerán el control y apoyarán el trabajo de la Policía para el Estadio Metropolitano y sus alrededores durante el juego entre Colombia y Bolivia, este jueves, en Barranquilla.



El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay señaló que este sistema de videovigilancia permitirá tener una visión panorámica de la avenida Circunvalar, la calle Murillo, y otros puntos clave en los alrededores del estadio.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general Mariano Botero, dijo que dispondrá de 2.000 hombres para la seguridad del partido.



Este miércoles son esperados otros 150 hombres que vienen desde Bogotá apoyar el plan de seguridad.



El oficial afirmó que los uniformados harán presencia tanto en el escenario deportivo como en las vías principales de la ciudad.

La alcaldía entregó una lista de precios para que los asistentes sepan cuánto pagar por cada producto. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Lista de precios

De otra parte la Secretaría de Gobierno Distrital entregó la lista de precios que se van a expender en las 52 cafeterías del Metropolitano.



“Se mantuvieron en un 90 por ciento con relación a lo concertado anteriormente para el partido que el seleccionado colombiano jugó con su similar de Chile, en noviembre del año anterior”, expresó el Secretario de Gobierno Distrital, Clemente Fajardo.



“Todas las cafeterías tienen la obligación de fijar la lista de precios en lugar visible al público. Los dueños o administradores de las mismas no pueden vender productos por encima de los precios estipulados; de no hacerlo serán sancionados con el cierre inmediato del establecimiento”, manifestó jefe de inspecciones del Distrito, Ricardo Cantillo Mendoza.



El funcionario advirtió que está prohibido vender las bebidas en envase pet, lata o vidrio. “No se permite el uso de cocinas que funcionen con gas propano o carbón”, agregó Cantillo.

Con rutas especiales, el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transmetro, estará habilitado para transportar a los asistentes al partido Colombia - Bolivia. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Cambios en movilidad

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso para este día medidas que garantizarán la seguridad y la movilidad a los asistentes al Estadio Metropolitano.



La dependencia distrital solicitó a los asistentes movilizarse en Transmetro, taxi o bus, ya que el parqueadero del Estadio Metropolitano por seguridad no estará habilitado.



Se estableció, además, la prohibición para realizar operaciones de ascenso y descenso de pasajeros del servicio de transporte público, en el horario comprendido entre las 9: a.m. y las 7:p.m., en las siguientes zonas:



Avenida Circunvalar entre las Calles 45 (Murillo) y 46 en ambos costados.

· Calle 45 (Murillo) entre Carrera 1 (Avenida Las Torres) y Circunvalar.



Por este motivo, la zona autorizada para realizar las operaciones de ascenso y descenso de transporte público colectivo e individual (taxis), será la vía de servicio paralela a la Circunvalar (costado norte) entre la Calle 46 y el Mega Colegio Germán Vargas Cantillo (Sector Las Cayenas).



Se dispuso utilizar como vías peatonales, prohibiendo el tráfico vehicular en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 07:00 p.m., en las siguientes zonas:



Calle 46 entre la Circunvalar y la Carrera 1E.



Carrera 1 (Avenida Las Torres) entre la Calle 45 (Murillo) y Calle 46F.

·

Carril mixto sentido norte - sur de la Calle 45 (Murillo) entre la Carrera 1E y Circunvalar.

·

Los carriles de uso exclusivo del Sistema de Transporte Masivo continuarán habilitados para el uso de los buses de Transmetro, así mismo el carril mixto sentido sur – norte continuará habitado para el uso de vehículos particulares.



No se podrán estacionar sobre andenes, zonas verdes o sobre cualquier espacio público destinado a peatones, recreación o conservación.



Se prohíbe el estacionamiento de todo tipo de vehículos en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 07:00 p.m, en la zona que comprende los alrededores del estadio Metropolitano, específicamente los siguientes tramos viales:



Calle 46 entre la Circunvalar y la Carrera 1E.



Carrera 1 (Avenida Las Torres) entre la Calle 45 (Murillo) y Calle 46F.



Calle 45 (Murillo) entre la Carrera 1E y Circunvalar.



Vía Circunvalar entre Calle 45 (Murillo) y Calle 46.



Adicionalmente, en las siguientes vías que se utilizarán como rutas de desvíos:



· Carrera 4 entre la Calle 45 (Murillo) y la Calle 49.

· Carrera 1E entre la Calle 45 (Murillo) y la Calle 49.

· Calle 49 entre la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar.



Desde las 10:30 a.m., Transmetro pondrá en marcha la programación especial. Para esto, se activará una hora pico diferente a las habituales, con el fin de tener servicios con mayor frecuencia y las rutas expresas, entre las 10:30 a.m. y las 3:00 p.m.



Durante la hora pico (10:30 a.m -3:00 p.m.) las rutas R1 y S1 operarán con frecuencia de 3 minutos; las rutas B1 y S2 cada 5 minutos; las rutas B2 y R2 cada 10 minutos, la S10, que operará entre las 11: a.m. y las 4:00 p.m., cada 4 minutos y la S20 cada 4,5 minutos, para llevar de manera rápida a los asistentes al partido.



Los usuarios podrán bajarse en las estaciones Joaquín Barrios Polo/Estadio Metropolitano y Pedro Ramayá, y desde allí caminar hasta las entradas norte y sur del Estadio Metropolitano.



Una vez finalice el encuentro deportivo, Transmetro tendrá 20 buses articulados disponibles en la estación Joaquín Barrios Polo/Estadio Metropolitano para atender la demanda y llevar rápidamente a los aficionados hasta sus lugares de destino.



Para la operación retorno del Estadio Metropolitano se activará desde las 4:26 p.m., en la estación Joaquín Barrios, las R10 y R1 con una frecuencia de 3,5 minutos, 5 minutos respectivamente.



Las rutas S1-B1-S2, B2 y R2 estarán operando en su programación habitual. Las rutas S20 y S10 Alfredo Correa no estarán operando.



Para una mejor movilidad se recomienda salir temprano y así evitar congestiones.



BARRANQUILLA.