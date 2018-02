Disparando reclamó devolución de un pájaro y mató a niño de 3 años

Sergio Manuel Ramírez Gutiérrez, de 42 años, es el sujeto señalado como responsable de la muerte a bala de un niño de tres años y de las lesiones sufridas por el tío y la muerte del menor, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, tras una riña entre vecinos presentada el pasado domingo en el barrio 7 de abril de Barranquilla.

Así las cosas, fue presentado ante un juez de control de garantías en diligencia en la que el fiscal del caso le imputó los delitos de homicidio agravado y lesiones personales, los cuales no aceptó.



Y es que Sergio Manuel habría llegado a la casa de un vecino por la pérdida de un pájaro, pero de repente empezó a disparar contra la casa sin contar con que una de las balas ingresó al primer cuarto e impactó al niño en la cabeza.



“Un amigo, que creció conmigo aquí en el barrio, me prestó el chirrío (pájaro) para que se lo amansara. Me dijo que él no tenía tiempo para hacerlo porque el trabajo no lo dejaba, y total, me quedé con él como siete días”, relató Silfredo Castro, tío del menor fallecido.



Castro agregó que en el momento no notó que su sobrino habría resultado lesionado.



"Me hubiese vuelto loco, por eso me enfrasqué en mi abuela a quien cargué y me la llevé. Tampoco me di cuenta de que me había dado a mí en la pierna, hasta cuando estaba en el Santa María, que sentí la sangre. Perdí el conocimiento y cuando desperté ya estaba en el Hospital Barranquilla", anotó.



El menor fue llevado al Camino Santa María y de allí remitido al Camino Adelita de Char, donde en la mañana de este martes se produjo su deceso.



El juez decidió cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario. Sin embargo, fue llevado a la URI para definir a qué sitio de reclusión irá.



Al parecer, el victimario se llenó de rabia al notar que el ave no estaba en su casa, pero también influyó que se encontrara en estado de embriaguez.



“El domingo el papá de él vino borracho tocando la puerta duro, empujando y preguntando por el pájaro. Apenas abrí me dio una cachetada durísimo. Yo reaccioné, pero no le hice nada. Hasta el mismo hijo le decía: Papi, yo se lo presté”, reiteró Silfredo Castro, carromulero de profesión, quien aseguró que tenía pensado devolver el pájaro en la noche del pasado domingo, pero el sueño lo venció al postrarse a hacer una siesta.



Lo más patético del caso de intolerancia es que fue por un pájaro que en medio de los hechos aprovechó para salir volando. "Por ahí quedó fue la jaula partida”, concluyó Silfredo.

Barranquilla.