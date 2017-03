Denuncian intoxicación masiva en colegio público de Barranquilla

Barranquilla.

Una intoxicación masiva fue denunciada el pasado miércoles por los padres de familia de cientos de estudiantes de la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo, en el barrio del mismo nombre ubicado en el sur de Barranquilla.



Los niños se enfermaron con síntoma de vómito, según lo aseguran los papás, luego de consumir huevos con arroz de fríjol que les sirven como parte del almuerzo escolar.



Los denunciantes son conscientes de que es la primera vez que algo como esto ocurre, sin embargo, han sido testigos de que los alimentos que consumen sus hijos llegan en presentaciones pequeñas y en estado de deterioro.



A este colegio llegan diariamente 731 almuerzos, producidos por el operador Estrada Návarro S.A.S., cuyo representante legal es Dairo Amilvio Navarro Pacheco.



Una representante estudiantil sostuvo que no basta con que el distrito les suministre una buena educación, ya que es de suma importancia la alimentación que en los colegios les brindan.



"El huevo sabía agrío”, dijo la estudiante de décimo grado.



.Se estimaba que por lo menos 300 alumnos de primaria y bachillerato se intoxicaron, pero el rector de la institución, Marco Manotas, y la secretaría de salud confirmaron que fueron 57.



Ya varios han sido trasladados a centros asistenciales como el Paso de Simón Bolívar, de La Luz o el Hospital General de Barranquilla.



"Hay que esperar que los expertos digan qué es lo que está produciendo eso. Llamé a la gente de Estrada Navarro y dijeron que van a revisar, hay que ser prudentes y detectar dónde está el problema", dijo Manotas.





'No fue intoxicación masiva'

Por su parte los representantes de la firma Estrada Navarro S.A.S. afirmaron que no se puede hablar de una intoxicación masiva, al señalar que de los 12.000 almuerzos repartidos entre 24 instituciones, 1.056 fueron destinados a la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo, y solo fueron 50 los estudiantes que entre las 3:00 a.m y 4:00 a.m presentaron síntomas como vómito e indigestión.



Aseguraron que resulta extraño las condiciones en las que se presentan los hechos, pues los síntomas de los estudiantes se manifestaron 14 horas después de ingerir los alimentos.



“Llevamos más de 16 años prestando el servicio de almuerzos a diferentes instituciones, tanto colegios, como universidades y cárceles. Es la primera vez que nos encontramos con un caso como este”, dijo Leidis Alvarez Ureche subgerente de Estrada Navarro S.A.S.



Por su parte el asesor de la empresa Omar Navarro esclareció que cuentan con la supervisión del rector de la institución, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, mientras que los controles internos están supervisados por el Invima.



A su turno el rector de la Institución Educativa Distrital Técnica de Rebolo, Marcos Aurelio Manotas, afirmó que no es un caso para alarmarse, que no se puede afirmar que sea un caso de intoxicación. “La sede dos, donde recibieron los mismos alimentos y donde están los niños más pequeños no se reportó ningún problema, sólo en la sede 1, por eso seguimos investigando”, puntualizó.



