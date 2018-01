Presidente Santos visitó a víctimas de atentado en Barranquilla

En la noche de este sábado el presidente, Juan Manuel Santos, arribó a la Clínica Campbell, en Barranquilla, para analizar la situación de orden público, luego de que en horas de la mañana una explosión en la estación de Policía del barrio San José le causara la muerte, hasta el momento, a cinco uniformados.



El ataque dejó además 27 policías heridos y 14 civiles lesionados.



En ese centro médico se encuentran varias de las víctimas del atentado.

"Este cobarde y alevoso atentado no va a quedar impune, ya con un trabajo efectivo y contundente de Policía y Fiscalía está identificado el autor material de este atentado", dijo el mandatario.



El presunto responsable del hecho, identificado como Cristian Camilo Bellón, ya fue capturado y este domingo a las 8 de la mañana será imputado con cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo agravado y uso de explosivos.



Santos también anunció la llegada de 1.500 policías más para Barranquilla, estos uniformados estaban planeados para el Carnaval de la ciudad pero, ante los hechos, su llegada se adelantará para los próximos días.



"Esta investigación continúa, ya se tiene información importante. Vamos a continuar reforzando la seguridad de Barranquilla, quiero darle a los barranquilleros un parte de tranquilidad, de inmeadiaton vamos a 1500 policías que estaban planeados para el carnaval", dijo el presidente.



Así mismo, ratificó que el caso de un asalto a un carro de valores en Barranquilla ocurrido también este sábado, y que dejó una persona muerta, no se relaciona con el atentado contra la estación de Policía de San José.



Aunque el mandatario no dio detalles sobre a quién o quienes se les atribuye el ataque, sí dijo que no se trataría de delincuencia común "por la sofisticación de la operación, esto no se planeó de un día para otro, fue algo bien planeado", concluyó.

