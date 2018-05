Robo con herido en universidad de Barranquilla prendió alarmas

Edward Rodríguez, estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública de la Universidad del Atlántico, se recuperaba el pasado martes, en el hospital de la Universidad del Norte de Barranquilla.



Se reponía de dos cosas: de un balazo que recibió en la pierna, y del susto mayúsculo que experimentó cuando le robaron la motocicleta dentro del parqueadero de la misma universidad.

No es el parqueadero interno, sino uno que, después del lindero público, comparte con la empresa Telefónica y con el edificio de Telecaribe. Y esa noche del lunes, cuando ocurrieron los hechos, estaba como siempre, dijo él: a merced de la delincuencia.



Hasta ese lugar llegaron dos delincuentes que se le acercaron a Rodríguez cuando este salía de clases y se disponía a encender la moto. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y los dos lo empujaron.



El estudiante contó que ante su resistencia (trató de quitarle las llaves a la moto), la mano se le enredó, los delincuentes lo arrastraron con la moto y fue cuando le dispararon.



El pasado martes, le estaban haciendo unos exámenes para determinar si la bala había lesionado un tendón o una vena. “Esta es una situación repetitiva, que se ha vuelto problemática. Esto no es un hecho aislado, ya es algo que se ha vuelto normal allí, los atracos y la inseguridad” dijo.



La Universidad debe tomar medidas en el asunto, agregó Rodríguez, “y no esperar a que haya un muerto por el accionar de los delincuentes”.



Sobre este asunto, la Rectoría de la Universidad del Atlántico les solicitó a las autoridades mayor control en zonas cercanas a la institución. El rector, Carlos Prasca, insistió en que no fue en el parqueadero interno, pero que sí es utilizado por los estudiantes y profesores.



“Para la Universidad del Atlántico es de suma preocupación este hecho, y pide a las autoridades de la Policía realizar los acompañamientos en seguridad a las afuera del campus universitario, tal como se comprometieron en una reunión de seguridad el pasado mes”, dice un comunicado enviado por la institución.



Así mismo, el rector Carlos Prasca anunció que convocará, nuevamente, una reunión con los diferentes estamentos implicados en esta situación, para evaluar las medidas que permitan garantizar la seguridad de los estudiantes y profesores.



“No podemos ocultar en los últimos tiempos se han venido presentando hechos delincuenciales en los alrededores de la Universidad. Se han convertido en hechos frecuentes. Y frente a eso, la Universidad debe tomar medidas contundentes para erradicar este tipo de actuaciones”, dijo.

Se le pide a las autoridades de la Policía realizar los acompañamientos en seguridad a las afuera del campus universitario, tal como se comprometieron en una reunión de seguridad el pasado mes FACEBOOK

TWITTER

Recordó que, desde siempre, se ha puesto en conocimiento a la Policía de esta situación, pero las acciones son pocas. “Y los delincuentes están allí detrás de esos 24 mil alumnos, y de los 1.330 profesores que también estamos siendo víctimas de la situación”, agregó.



Mencionó que si bien la universidad cuenta con vigilancia privada, pues dado que es una institución educativa, sus vigilantes no andan armados. “Pero los delincuentes sí andan armados, por eso hemos pedido a la Policía que nos preste su apoyo más constante”.



Consideró que si bien el sitio donde ocurrió el atraco al estudiante Rodríguez es compartido, la Universidad procederá a ponerle controles, y a llamar a que esas dos entidades contribuyan en la estrategia.



Como medida adicional para la seguridad de la comunidad universitaria, Prasca anunció que en los próximos días se adjudicará el contrato para instalar control biométrico y cámaras en los accesos.

Redacción Caribe.