A medias se reinician las actividades en la Uniautónoma

La normalización de las actividades académicas en la Universidad Autónoma del Caribe que estaba previsto para hoy, tras 20 días de protestas y paro por el desangre administrativo y financiero, no se cumplió como se anunció.



Por un lado, estudiantes de la facultad de arquitectura, arte y diseño decidieron mantenerse en paro y bloquearon con cintas y carteles el acceso al bloque, por lo que no fue posible que se dieran clases. Los representantes estudiantiles señalan que no están de acuerdo con los acuerdos a los que se llegó el pasado jueves entre profesores, padres de familia, egresados, estudiantes y el sindicato, para que desde hoy se normalizara la situación.

Además, la facultad de ingeniería, compuesta por 6 programas de pregrado, tampoco se acogió al cese del paro y continúa en asamblea permanente. En un comunicado, alegaron que “es imposible retomar las clases sin las condiciones adecuadas”. Tambien dejaron claro que el pago de los sueldos atrasados no es garantía para el inicio de las clases.

De igual manera, los estudiantes y profesores catedráticos de la sede de Ocaña de la Uniautónoma no aceptaron la medida y continúan en paro indefinido.



No obstante, algunos docentes decidieron retomar desde hoy las clases, mientras que otros se mantienen al margen y no reanudarán sus actividades académicas hasta que no se cumplan los puntos que exigen desde el inicio de las protestas.



Las actividades continúan a media marcha, en medio de la crisis económica y administrativa que enfrenta la universidad a causa de los malos manejos de su último rector, Ramsés Vargas Lamadrid, que está siendo investigado por las autoridades por, supuestamente, incurrir en varios delitos.



