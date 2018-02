Rector de la Uniautónoma pidió licencia y viajó a Miami 

El ingeniero industrial Ricardo González Osorio, fue designado como rector encargado de la Universidad Autónoma del Caribe en reemplazo de Ramsés Vargas Lamadrid, quien pidió una licencia de 45 días.

La decisión fue informada por la Sala General de la Uniautónoma, quea través de un comunicado informó: “El rector de la Universidad Autónoma del Caribe Ramsés Vargas Lamadrid, informó que solicitará al Consejo Directivo una licencia no remunerada por 45 días. Esta petición está motivada en su determinación de tomar distancia de los asuntos administrativos de la universidad para permitir que avance el proceso de normalización de la institución”.



En el comunicado, que surgió tras la primera reunión del año de la Sala General, se dice que Vargas se encuentra en los Estados Unidos atendiendo el proceso de cierre definitivo de la sede de la UAC en Miami.



La información no fue tomada de buena manera por los estudiantes, profesores y trabajadores que desde hace una semana realizan protestas exigiendo al Ministerio de Educación que destituya a Vargas y a toda la directiva de la Uniautónoma, como consecuencia del ‘desangre' administrativo y financiero’ en que se encuentra sumida la institución, hoy en paro.



Los escándalos por el manejo administrativo de la universidad no cesan, y a medida que trascurren los días se van conociendo más detalles sobre irregularidades.



Del informe que está preparando el Ministerio de Educación, dentro del proceso de vigilancia especial que cumple en la UAC, trascendió que Vargas recibía mensualmente un bono de 72 millones 800 mil pesos, además una beca por 84 millones, sumado al salario que mensualmente devenga por más de 67 millones de pesos.

Barranquilla.