Expectativas por futuro de la empresa Triple A

12 de mayo 2017 , 11:20 a.m.

Como una oportunidad para el Atlántico y su capital fue recibido, ayer, el anuncio de la compañía madrileña de aguas Canal de Isabel II, de vender todas sus filiales en Latinoamérica, incluyendo Inassa, firma que es la mayor accionista de la empresa de Aseo, Acueducto y Alcantarillado (Triple A) de Barranquilla.



El primero en reaccionar fue el alcalde Alejandro Char quien dejó en claro las intenciones del Distrito de ampliar su capacidad accionaria en la compañía, en donde mantiene el 14 por ciento de participación.

El presidente de Canal (la mayor empresa pública de Madrid), Ángel Garrido al final de una asamblea general dijo que la empresa solo trabajará en España, y que empezará el proceso de licitación para poner en venta las 20 compañías que tiene países como Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Panamá, México, Brasil, Uruguay y Colombia.



En el país, Inassa maneja el 81,16 por ciento de las acciones de la Triple A.

Garrido dijo que están dispuesto a venderlo todo, “incluso la joya de la corona, la Triple A de Barranquilla”, destacó el periódico madrileño El Confidencial.

Char, a través de un comunicado, pidió que antes de cualquier transacción, Inassa debe hacer claridad sobre las cuentas, “porque algunas de las informaciones surgidas en España indican que quizás el Distrito, como socio minoritario, no fue debidamente tratado por los accionistas mayoritarios”.



El alcalde de Barranquilla dejó en claro que el Distrito estaría interesado en aumentar su participación, “pues es una empresa rentable y podría generarle importantes recursos a la ciudad para inversión social y de infraestructura, como ocurre con EPM en Medellín”.

A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo que e sería interesante que la Gobernación del Atlántico tenga participación accionaria en la Triple A.



“En los últimos 12 años, en el sector se ha invertido cerca de 1,2 billones de pesos en el mejoramiento sustancial de la infraestructura de agua potable y alcantarillado que es un aporte significativo de la Administración Departamental al mejoramiento de la calidad de vida de los atlanticenses”, manifestó Verano.



Por su parte, el senador barranquillero Efraín Cepeda calificó la noticia como una oportunidad que traerá beneficios al Departamento y advirtió que no se puede permitir volver al pasado cuando el servicio estaba en manos de las hoy extintas Empresas Públicas Municipales de Barranquilla. “Esta es una oportunidad para que barranquilleros compren acciones de Triple A”, subrayó.



El congresista destacó que este sería un escenario ideal para que los barranquilleros se conviertan en los dueños de la empresa. “Se debe facilitar el camino para que los ciudadanos compren acciones, con un porcentaje no mayor del 2 por ciento cada uno”, señaló.



En ese sentido, cree que el Distrito debe enfocar sus recursos en otros sectores, como educación y salud, y no en la compra de esta empresa; sin embargo, aclaró que el presidente de la Junta Directiva que se instaure debe ser siempre el Alcalde de Barranquilla.



