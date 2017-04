Autoridades rechazan citación de las Farc a alcaldes de La Guajira

Las autoridades se han pronunciado sobre la citación que la desmovilizada guerrilla de las Farc, ubicada en el Punto Transitorio de Normalización, PTN, de Pondores, en zona rural de Fonseca, (La Guajira), les hizo a los 15 alcaldes del departamento, para trabajar aspectos relacionados con la inclusión de los planes de desarrollo en el plan marco de implementación de los acuerdos.Como "inaceptable", así lo calificó el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. “Eso está prohibido, una citación a funcionarios públicos mientras no termine el desarme, es absolutamente inaceptable”.

Por su parte, el gobernador encargado de La Guajira, Weildler Guerra Cúrvelo, aseguró que “me parece terriblemente arbitrario que se llame a los alcaldes a rendir cuentas, como en las épocas en las que estaba el conflicto armado en todo su vigor”.



Guerra, quien no ha sido invitado, señaló que “me parece inadmisible, e intolerable y no me parece que ayude a contribuir la reconciliación y a la paz”.



Así mismo, el mandatario aseguró que esto debe hacerse dentro de las pautas que están definidas en el marco de los acuerdos y en perfecta combinación con el gobierno nacional.



Entre tanto, el alcalde de Fonseca, Misael Velásquez, aseguró que se deben respetar las fechas señaladas, ya que primero deben entregar las armas.



“Es interesante que ellos escuchen, pero se están adelantando al proselitismo”, dijo.



Velásquez, sostiene además, que en conversación con los demás alcaldes, habían tomado la decisión de no asistir y de pedirle permiso al mecanismo de verificación sobre este tema.



La polémica comunicación fechada del 27 de marzo, está firmada por el Comando de Dirección de las Farc, PTN, 'Amaury Rodríguez', de Pondores, en la que se propone realizar de manera conjunta en algunas funciones de la implementación de los acuerdos, contemplados en cuatro puntos:



1º La Guajira, de acuerdo a los cuatro criterios definidos en el PDET es un territorio priorizado para la implementación de los acuerdos. De ahí que las administraciones municipales deben inscribir sus planes de desarrollo en el plan Marco de Implementación; 2. Inscribir estos planes ante la Comisión de seguimiento e Impulso a la Implementación; 3. Organizar los planes plurianuales de cada municipio, donde se reflejen las acciones a desarrollar y 4. A iniciativa de los alcaldes o de los concejales, se debe iniciar vía Concejos Municipales la refrendación de los Acuerdos de La Habana en función de la priorización y la implementación.



“No sabemos por qué eso generó tanto revuelo: una invitación fraternal, formal, respetuosa a los alcaldes de La Guajira, con el propósito de intercambiar con ellos sobre el proceso de la implementación de los acuerdos de la que nosotros somos protagonistas”, aseguró, el vocero de las Farc Alirio Córdoba.



La fecha propuesta por las Farc para la reunión de coordinación para unificar esfuerzos con los 15 alcaldes, era para el pasado jueves o en una fecha que fuera acordada en conceso, en el campamento ubicado en el PTN de Pondores.



Esta situación fue tratada en un Consejo de Seguridad Departamental, por lo que el Secretario de Gobierno, Francisco Robles, se pronunció al respecto y pidió a los alcaldes no entregar información sobre planes de desarrollo a las Farc.



“En ese sentido, estamos tomando una orientación muy clara desde la gobernación, el mismo gobernador está enterado de esto y se le va a enviar una instrucción muy clara a los alcaldes de que ellos no deben compartir ninguna información, no tienen porqué hacerlo y que cualquier información debe ser canalizada a través de la gobernación”, puntualizó Robles.



RIOHACHA (LA GUAJIRA).