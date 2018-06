Dos años y no se concreta peatonalización en el Centro de Barranquilla

Los comerciantes del Centro, sobre todo los ubicados en la zona de influencia del proyecto de peatonalización, ya están cansados de la “lentitud con que avanzan los trabajos” y pidieron una reunión para hoy para ver qué es lo que pasa. Sin embargo, no quieren una reunión entre voceros y representantes, sino frente a frente los comerciantes mismos y los contratistas.

“Ellos ya no quieren oír las mismas explicaciones de siempre, los miles de peros que nos han dicho: los comerciantes quieren ver es que las máquinas estén trabajando”, dijo Dina Luz Pardo, directora ejecutiva de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico (Asocentro). Según diagnóstico del gremio, los trabajos están “prácticamente paralizados. Están trabajando a un ritmo del 5 por ciento, y ninguna de la calles está terminada”, sostuvo Pardo.



Los tramos de la calle 33 (entre carreras 40 y 41; y entre 42 y 43) están terminados en infraestructura, pero faltan algunos módulos y hay agua encharcada en el mobiliario.



En la carrera 41, entre calles 30 y 32, no se han colocado los módulos; en la calle 31 entre carrera 41 y 42 sí se colocaron; en la calle 32 aún están trabajando en la parte de infraestructura; en la carrera 42, entre calles 30 y 32, no han colocado la tuberías que va el centro de la vía y que conectarán con el boxcoulvert que se está construyendo allí. En la calle 30, se está trabajando para conectar los box coulvert del otro lado y que todo pueda conducirse hacia el caño.



“Pero lo que no se ha superado, durante todo el tiempo de la obra. es la circunstancia de que no se cuenta con los recursos necesarios. Solo hay una cuadrilla de operarios que hoy trabaja en un lado, y luego trabaja en otro”, aseguró Pardo.



Señaló que el 27 de julio próximo se cumplen dos años de haber empezado las obras y esto ha tenido “mil atrasos”, que han sido atribuidos, entre otras cosas, a las complicaciones de que esas calles nunca había sido intervenidas en el pasado. “Eso es mentira: sí se han hecho trabajos en el pasado”, concluyó Pardo.

JAVIER FRANCO ALTAMAR

REDACTOR DE ADN

BARRANQUILLA