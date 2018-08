Los audios y videos que probarían la compra de votos de Aída Merlano

Con la muestra de una serie de videos y audios, la Fiscalía busca demostrar que en la campaña al Senado de la República, de la conservadora Aída Merlano Rebolledo, sí hubo una “empresa criminal” para comprar votos y lograr su objetivo el pasado 11 de marzo.

En la mañana de este viernes, entre las 9 a. m., y un poco antes de la 12:30 del mediodía, en el Centro de Servicios Judiciales se cumplió parte de la audiencia en la que comenzaron a conocerse detalles del proceso jurídico al que no solo está vinculada Merlano, sino el empresario Julio Gerlein Echeverría.



También están mencionados los actuales concejales de Barranquilla Aissar Castro y Juan Carlos Alzamora; los diputados del Atlántico, Margarita Balén y Jorge Rangel; los exconcejales Aissar Castro Reyes, de Barranquilla, y Vicente Támara, de Soledad; y la excandidata a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás.A ellos la Fiscalía les imputa los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante en concursos homogéneo y sucesivo.

En la audiencia presidida por el Juez Único Bacrim con funciones de control de garantías, Ricardo Méndez, fue escuchado por espacio de unas tres horas Andrés Rincón, fiscal delegado de la Fiscalía 197 de la Dirección Nacional Especializada, que con audios y videos argumentó que desde la denominada ‘Casa Blanca’, comando político de Merlano, se orquestó la compra de votos que le facilitó lograr una curul en el Senado de la República.



En los medios locales, los siete políticos investigados y que hacen parte del denominado Clan Gerlein, liderado por el exsenador Roberto Gerlein y su hermanos Julio Gerlein, han insistido en que no hubo maniobras ilegales electorales para que Merlano hubiese resultado elegida. No obstante, la Fiscalía señala tener pruebas suficientes para demostrar que sí las hubo y que ellos tienen responsabilidad.



El abogado defensor de los investigados, Diego Muñetón, cuestionó el audio de los videos mostrados porque no se escuchan con claridad.



La audiencia fue suspendida por el juez Méndez y citó a investigados a un sesión prevista para el próximo 8 de agosto.EL TIEMPO conoció una transcripción de los audios de los videos en los que priman las intervenciones de Aída Merlano.

BARRANQUILLA