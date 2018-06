Investigan linchamiento de presunto ladrón en Barranquilla

05 de junio 2018 , 11:03 a.m.

Las autoridades en Barranquilla investigan la muerte de un presunto ladrón que habría sido linchado el pasado sábado en la tarde por moradores del barrio Santo Domingo, en el suroccidente de la ciudad.

De acuerdo a lo que quedó consignado en el expediente, el asesinato sucedió en la carrera 5A #89-22 del barrio, luego de que el fallecido, aún no identificado, entrara en compañía de Felix Eduardo Neira Altamar, de 29 años, en el inmueble ubicado en esa dirección.



Ambos, se harían pasar por empleados de la empresa Triple A con el fin de perpetuar un robo.



Se conoció que cuando ingresaron a la casa, según relató una mujer que estaba en su interior, la intimidaron con arma de fuego tanto a ella como a sus tres hijos con el fin de robar la suma de $3.500.000 en efectivo.



Entonces intentaron huir pero la comunidad no lo permitió y los atacó con armas blancas y piedras.



Mal heridos, los presuntos ladrones lograron huir hasta la carrera 4A con calle 81, en donde ingresaron a otra casa, cuyos habitantes llamaron a la Policía.



Al fallecido lo llevaron cuando aun tenía signos vitales al hospital Santa María donde falleció.



Neira, de nacionalidad venezolana, fue trasladado a la URI donde fue judicializado por el delito de hurto.



La Policía reportó que el dinero fue recuperado, pero el arma de fuego con la que habrán intimidado a los habitantes de la casa no apareció.



A finales de mayo, en el barrio Los Almendros del municipio de Soledad (Atlántico) un presunto violador murió tras ser atacado por la comunidad.



Las autoridades intentan reconstruir los hechos para dar con los responsables de este linchamiento.