Por amenazas, Farc suspende rueda de prensa en Barranquilla

Por motivos de amenazas, el candidato al Senado por el movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Iván Márquez, canceló la rueda de prensa que tenía prevista para la tarde de este domingo en un hotel del norte de Barranquilla.

En un comunicado, la Farc informaron que la administración del hotel Puerta del Sol, lugar donde estaba programada la realización del evento este domingo a las 5 p.m., les informó que recibieron mensajes amenazantes y múltiples llamadas telefónicas, que ponían en riesgo la seguridad de los huéspedes y el prestigio del hotel, situación que originó la cancelación de la cita con los periodistas.



“La mesura, el perdón y la reconciliación son pisoteados por la extrema derecha”, sostiene en uno de sus apartes la comunicación.



La Farc asegura que fueron muchos los mensajes insultantes que incitaban al odio, sabotaje y la agresión que recibieron desde cuentas en las redes sociales.



“El partido de la rosa roja lamenta el clima de terror y odio que pretenden seguir sembrando sectores políticos de la extrema derecha colombiana, que no escatima esfuerzos a que se cometan crímenes de odio contra nuestro partido y arriesga la vida e integridad de personas ajenas a nuestro ejercicio político como son los huéspedes del hotel Puerta del Sol”, puntualiza la comunicación.

En Santa Marta sí habló

En Santa Marta, Márquez se reunió con un grupo de ciudadanos en el hotel Palmarena de El Rodadero este sábado, en donde dijo que el acuerdo de paz firmado con el Gobierno Nacional en La Habana no se está cumpliendo en sus aspectos esenciales.



“Este acuerdo nosotros lo firmamos no con el Gobierno de Santos, sino con el Estado y empezaron a cambiarnos las cosas. Los acuerdos no tienen por qué cambiarse, tienen que cumplirse”, dijo Márquez.

Agregó que van a pedirle a las Naciones Unidas, ya sea a través de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, elevar una consulta ante la Corte Internacional de Justicia para que se pronuncie sobre las obligaciones que adquiere un gobierno que ha firmado una declaración unilateral de cumplimiento de un acuerdo de paz.



“Nosotros queremos ponerle un seguro a los acuerdos de La Habana porque no sabemos quién va a ser el próximo gobernante de este país y queremos lanzar una señal clara a través de Naciones Unidas, una instancia internacional muy involucrada en la consecución de la paz de Colombia, para que tengan en cuenta, cualquiera que sea, que ese acuerdo no se puede tocar, que ese acuerdo es para respetarlo, aunque ya lo manipularon y se lo tiraron”, expresó.



En la reunión, Márquez estuvo acompañado por los exguerrilleros Abelardo Caicedo ‘Solis Almeida’, Francisco Toloza y la candidata a la Cámara por el Magdalena, Patricia Caicedo Omar, a quien le manifestó públicamente su respaldo.



“Entre las cosas que tenía prevista al venir acá, además de compartir con todos ustedes sobre el proceso de paz, quería hacer de manera pública la manifestación de nuestro respaldo al nombre de Patricia Caicedo a la Cámara de Representantes. Apoyémosla con todo, ella se lo merece”, dijo Márquez.



Patricia Caicedo hace parte de la coalición por la decencia del Movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por el exalcalde de Santa Marta y candidato a la presidencia de la República, Carlos Caicedo Omar.



A diferencia de otras ciudades del país donde se han presentado desórdenes por la presencia de los candidatos de las Farc, en la capital del Magdalena fueron recibidos con papayera y por un auditorio nutrido. No obstante, el sitio donde se hizo la reunión fue cambiado en tres ocasiones.



BARRANQUILLA