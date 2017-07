La Uniatlántico inicia, en el sur, con 5 programas y 320 alumnos

Con 320 estudiantes y cinco programas educativos el próximo 9 de agosto se inician en firme las clases en la sede sur de la Universidad del Atlántico, localizada en el municipio de Suan, en el cono sur del Departamento.

“Durante casi año y medio permaneció enredado el proceso de esta sede, en monos de 40 días logramos sacarla adelante”, subrayó el rector de la Universidad del Atlántico, quien fue gestor de este proyecto cuando era Secretario de Educación del Atlántico.



La sede de Suan, como se le conoce, abre su oferta académica con una licenciatura en matemáticas, además de cuatro técnica profesionales.



“Iniciamos con todo, bienestar, docencia, investigación, extensión social”, precisó Prasca.

Es universidad

Esta obra tuvo una inversión de 18.000 millones de pesos, inaugurada el 28 de diciembre del 2015 por el saliente gobernador José Antonio Segebre, y fue construida con el propósito de beneficiar a por lo menos 2.700 bachilleres que todos los años egresan de los colegios del sur del Atlántico y pueblos vecinos de los departamentos del Magdalena y Bolívar.



Sin embargo, el proyecto estuvo estancado, en el limbo, y no cumplía el objeto social por lo que se hizo esta millonaria inversión, puesto que la sede no entró a operar como una universidad, sino como un Ceres, que no dio el resultado esperado, y el lugar donde compartían clases estudiantes de la Esap y el Sena.



Prasca explicó que esta no es una universidad diferente ni nueva, sino una extensión de la Universidad del Atlántico, autorizada por el Consejo Superior y permitida por el Ministerio de Educación Nacional.

Nuevos programas

El Rector de la Universidad del Atlántico anunció que se está revisando el plan de inversiones para buscar recursos que permitan la construcción y dotación de laboratorios que demandan la sede del sur.



Además contó que dentro de los planes que se tiene para esta sede, está el de abrir las facultades de agronomía, medicina veterinaría y acuicultura.



“Vamos a realizar un convenio con la Universidad del Tolima para comenzar a ofertar estos programas”, puntualizó Carlos Prasca.

Leonardo Herrera Delghams

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla.