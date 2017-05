Juez pide cárcel para Hoyos y Hoenigsberg, exalcaldes de Barranquilla

El Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla pidió órdenes de captura contra los exalcaldes de esa ciudad, Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales,



A los exmandatarios los vinculan a hechos que tienen que ver con la adquisición de lotes que están en los barrios El Santuario y El vesubio, por una cantidad que supera los 5 mil 500 millones de pesos.

En el caso de Hoenigsberg, quien cumple en la actualidad con detención domiciliaria por estar vinculado a otro proceso, el Juez exigió que sea trasladado inmediatamente de su casa a la cárcel El Bosque, en el suroccidente de la capital del Atlántico. Al momento de los hechos, Hoenigsberg se desempeñaba como secretario de Hacienda.



Otro de los implicados es Carlos Camacho, quien fungía, entonces, como Jefe de Presupuesto de esa cartera,. Para él también se libró la orden de captura y se sancionó con una multa de dos salarios mínimos.



Mientras tanto, Hoyos deberá pagar una suma aproximada de $1.200 millones.

Los hechos

El caso al que relacionan a los exfuncionarios tiene que ver con el contrato de promesa de compraventa suscrito el 20 de agosto de 1998, por el entonces Alcalde Bernardo Hoyos Montoya, para la adquisición de los lotes de terrenos de 551.4 hectáreas entre el municipio de Galapa y el corregimiento de Juan Mina, denominados El Vesubio y El Santuario.



Dicho contrato se tenía previsto suscribirlo con la Sociedad Agropecuaria Vesubio Cure & Vilaró S. en C., representada por Edith Nicolasa Vilaró, por $5.551 millones, donde se desarrollaría el proyecto habitacional de interés social de 35 mil viviendas 'Ciudadela Don Bosco', dispuesto para personas del Área Metropolitana de Barranquilla de los estratos 1, 2 y 3.



En todo caso, el Distrito alcanzó a hacer efectivo el pago de un abono por el orden de los 1.110 millones 200 mil pesos, los cuales, según reposa en el expediente, se cancelaron en tres cuotas: $300 millones, en diciembre de 1998; $300 millones, en febrero de 1999 y 468 millones 12 mil 400 pesos, en abril de 1999.



Lo que se buscaba, según se pactó, era que se haría el pago de cuatro cuotas más por 1.110 millones 2 mil pesos, cada una, para cubrir el resto, pero por los cuestionamientos a la contratación el negocio no pudo culminarse en octubre de 1999.



Los cuestionamientos surgieron por el precio pactado y a la cabalidad del terreno, dado que se trataba de lotes que ocupaban un área propensa a inundaciones, no apta para proyectos habitacionales.



Para el Juez Sexto Penal del Circuito Adjunto de Barranquilla, encargado de producir las condenas, la actuación de Bernardo Hoyos Montoya cayó en el error de suscribir un contrato de promesa de compraventa del inmueble carente de los más elementales requisitos, tales como identificar los inmuebles por sus medidas y linderos, estipular las garantías exigidas por la Ley para amparar el anticipo que entregó al vendedor; verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los trámites previos a la contratación legalmente establecidos por Ley.



En el caso de Guillermo Hoenigsberg se tipificó que fue el encargado de toda la negociación cuando fungía como Secretario de Hacienda, así como del trámite precontractual. Al exalcalde le asiste igual responsabilidad en cuanto a la expedición irregular de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal pues, además que se expidieron posterior a la celebración del contrato, es un hecho que no debió disponer de dichos recursos pues la entidad destinataria de los mismos era Fonvisocial, que era la encargada de efectuar los programas de vivienda de interés social.



Carlos Camacho Castro, en su condición de Jefe de Presupuesto, expidió 2 certificados de disponibilidad presupuestal por 4.449 millones 800 mil pesos y 1.110 millones 200 mil pesos, respectivamente, para cubrir la totalidad del contrato, pero comprometiendo recursos de Fonvisocial y no de la Administración Central, con posterioridad a la negociación.

BARRANQUILLA.