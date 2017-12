Reclaman justicia por el asesinato de estudiante en Barranquilla

Con pancartas, arengas y pitos, una multitud se aglomeró este lunes frente a la nueva sede de la Fiscalía, en el paseo Bolívar, de Barranquilla, para reclamar una condena ejemplar por el crimen de Gabriela Romero, la joven estudiante del Sena cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en zona rural de Malambo.

Aunque la Fiscalía aún no ha podido comprobar que el expolicía Levith Aldemar Rúa Rodríguez es el responsable de haber asesinado a la joven, este lunes se le realizaban pruebas de ADN para confirmar si abusó sexualmente de ella.



Rúa Rodríguez fue capturado el jueves pasado en un centro comercial de Soledad, Atlántico, luego de que una joven venezolana lo denunció por haber abusado sexualmente de ella en el mismo lugar donde fue encontrado el cadáver de Gabriela, quien estaba desaparecida desde el 24 de noviembre.



La joven extranjera, de 17 años, señaló durante su testimonio ante la Fiscalía que mientras era amenazada con un arma, el agresor la obligó a ir a una zona despejada en zona rural de Malambo, donde fue víctima de abuso sexual por más de cinco horas el pasado 13 de diciembre.

Por el caso de la extranjera, el expolicía fue enviado a la cárcel La Modelo de la capital atlanticense. Sin embargo, la Fiscalía está a la espera de los exámenes de rigor que realice Medicina Legal al cuerpo de la joven muerta para verificar si también fue víctima de abuso y así formularle un delito más.



Una prima de la joven venezolana señaló que su familiar se armó de valor y optó por grabar en su mente cada detalle que encontró en el cuerpo de su agresor. “Tuvo chance de usar la pistola en un momento de descuido, pero no pudo por el miedo”, dijo.



En el recuento quedó consignado que Levith Rúa le pedía a su víctima que aguantara y que si hacía todo lo que él quería, no sería asesinada.



La menor abusada hizo la denuncia en compañía de sus padres y luego regresó al lugar donde fue atacada “en tres oportunidades”, esta vez con personal del CTI de la Fiscalía.



“Al finalizar los macabros abusos, Rúa, para demostrar autoridad, le mostró a mi prima un carné de la Policía Nacional. Luego le dio 2.000 pesos y le pidió que tomara sus cosas y se fuera; que no mirara atrás, porque si lo hacía la mataría”, anotó la prima de la víctima.



La joven alcanzó a reconocer a su agresor por el tatuaje en el brazo derecho que dice ‘Sara Valentina’. Esta fue la pista que permitió a los hombres del CTI dar con el paradero del supuesto abusador y ordenar su captura.



En el celular de Gabriela aparecen mensajes del expolicía donde la invita a salir pero la joven no acepta. Estos mensajes fueron llevados ante la Fiscalía como prueba de que el hombre sí se comunicó con la estudiante para ponerle una cita.



Luz Divina Cabarcas, madre de Gabriela Andrea, señala que la madre del presunto homicida de su hija la buscó para pedirle perdón.



A punto de desmayarse, por cuenta del dolor que no puede ocultar por la pérdida de su hija, la mujer dijo que a pesar de haberse abrazado con la madre del presunto asesino, por el momento no está dispuesta a perdonarlo.



“Ambas nos abrazamos, pero no puedo perdonarlo, ahora no. Solo quiero que la pena para este señor sea la máxima. Que pague por lo que le hizo a mi hija”, declaró.



Cabarcas extendió sus agradecimientos al personal de la Fiscalía, que se ha mostrado diligente en la investigación.



Durante la audiencia del fin de semana, al menos cuatro mujeres más llegaron ante la Fiscalía para denunciar que también habían sido abusadas por el sujeto. Estos casos aún no se han empezado a investigar.



Peritos del CTI de la Fiscalía no han dejado de trabajar en el sitio donde fue hallado el viernes anterior el cuerpo de Gabriela.



Lo que buscan con ello es encontrar más evidencia física y de abuso de otras supuestas víctimas de Levith Aldemar Rúa Rodríguez, conocido ahora por las autoridades como la ‘bestia del matadero’.



BARRANQUILLA

Twitter: @ColombiaET