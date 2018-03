Pesimismo en gremio hotelero de Sucre, para temporada de Semana Santa

La inseguridad, el peaje entre Tolú y Coveñas, la parahotelería y la falta de eficientes servicios públicos, son las causas a las que los hoteleros atribuyen la disminución en las reservas para la temporada de Semana Santa que se avecina.



El pesimismo es generalizado en el Golfo de Morrosquillo, así lo dio a conocer Héctor Conde Rangel, director ejecutivo de Cotelco Sucre y la Asociación de Empresarios Turísticos del Golfo de Morrosquillo, (Asetur Gm).

“La ocupación hotelera de los hoteles legalmente constituida ha venido de capa caída año tras año. La instalación del peaje, los problemas ambientales de los derrames de crudo que ha habido, la inseguridad y la falta de compromiso de los administradores municipales, quienes aún no han asumido el rol del turismo como el sector más importante de desarrollo en estos municipios”, precisó Conde Rangel, propietario de varios hoteles en el Golfo.



Agregó, que el campanazo de alerta de la baja tanto en ocupación, como en reservas, se analizó recién concluyó este último puente festivo del mes de marzo, donde la ocupación en Tolú, que ha sido el más afectado, no llegó al 50, solo llegó al 49 por ciento.



En cuanto a las playas de Coveñas la ocupación fue del 70 por ciento por ciento.



“Los altos niveles de ruidos de los establecimientos nocturnos, son el principal problema que tiene Coveñas. Esta música a alto volumen ofenden a nuestros visitantes, que viene en busca de descanso”, dijo el integrante de Asetur.

Explicó, que en la actualidad, los registros que se tienen no son alentadores en las reservas.



“En Tolú solo se alcanza el 30 por ciento para la primera parte de la Semana Mayor (de sábado a miércoles Santo) y la segunda parte (de jueves a sábado) solo es del 65 por ciento. Cuando antes era una ocupación plena o del 100 por ciento. Mientras que para Coveñas está solo en un 30 por ciento para la primera parte de la semana y para los últimos días, en un 65 por ciento. Esto se ha denunciado ante los medios de comunicación y frente a las administraciones departamentales, porque la aumenta. Y cada vez los empresarios nos vemos más afectados, donde no vemos una reacción económica favorable”, puntualizó Héctor Conde Rangel.



Los vendedores informales que viven del rebusque en la temporada turística, también aseguran que esperan que la temporada de la Semana Mayor repunte, pues el reciente puente festivo, no fue bueno para su economía.



“Este fin de semana que cayó puente festivo, estuvo muy frío. Solo se vendieron 80 mil pesos. No entró casi nada de gente. Cuando por lo general un fin de semana que incluye festivo, se venden 170 mil pesos”, dijo Orlando García, vendedor ambulante de cocteles de camarón en el Golfo de Morrosquillo.