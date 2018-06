Pan artesanal, delicia de siempre que causa furor

Delicias que llegan al punto perfecto con las recetas ancestrales que siempre hacen bien más allá del paladar, son las que se amasan y se hornean en las entrañas de La Focaccia Bakery, panadería artesanal que irrumpe con éxito en Barranquilla.



La novedosa opción surgió del entusiasmo por hacer deliciosa una propuesta igualmente saludable, que cuenta con el respaldo del Sena a través del Fondo Emprender, la Gobernación del Atlántico y la Presidencia de la República.

“Es importante creer en el potencial que tenemos para desarrollar las ideas. Los giros en la economía en todas las épocas llegan cuando alguien se atreve con lo que puede parecer olvidado. Acá sencillamente preparamos panes y pasabocas sin emplear ningún producto artificial. Es así como resultan aptos para todas las personas.



"La aceptación es fantástica en el poco tiempo que llevamos y se nos volvió costumbre ver que las personas siempre regresan”, manifestó con mucha felicidad Fernando Peñaranda, empresario y amante de la culinaria.



Los panes de mantequilla, que se identifican a simple vista, en la Focaccia tienen un mismo aspecto, pero cuentan con sabor y textura distinta. Algo similar genera el integral, junto al estelar de avena y miel.



“Ese es un efecto que se produce por el componente de la naturalidad. Cuando en el paladar no se saborea ningún conservante la relación que se tiene con el alimento resulta un placer inolvidable”, añadió Peñaranda.



Un horno que continuamente transforma la harina en maravillas que no se olvidan, se mantiene encendido y con proximidad a quienes entran al acogedor local. También allí se comparten otras creaciones, como el antipasto que representa tradición familiar de los Peñaranda, hecho con vegetales de primera en medidas perfectas para acompañar en cualquier ocasión.



El emprendimiento no da la espalda a las lógicas del siglo XXI y la presencia de La Focaccia Bakery en Instagram, resulta determinante para la aceptación con la que cuenta tras pocos meses de funcionamiento.