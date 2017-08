Así es la vida del oso Chucho en la calurosa Barranquilla

Vanexa Romero / EL TIEMPO

Chucho está tan acostumbrado al contacto humano, que sus habilidades naturales para interactuar con otros individuos de su especie no están suficientemente desarrolladas. Además, percibe a los humanos como una fuente de alimento. Por ejemplo, en Barranquilla, el cuidador del Zoológico lo visita todos los días a las 7:00 a.m. y le entrega su primera ración de comida entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m.