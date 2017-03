Se inició conteo regresivo para elección del rector de la Uniatlántico

16 de marzo 2017 , 04:49 a.m.

16 de marzo 2017 , 04:49 a.m.

El próximo miércoles, 22 de marzo, es la fecha fijada para que el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico se reúna y retome el proceso de elección del rector titular de la institución.



Este proceso fue suspendido el 9 de julio del 2015, luego de una medida cautelar interpuesta ante el Tribunal Superior del Atlántico, que ordenó frenar la elección.

La semana pasada, se conoció el fallo del Consejo de Estado que ordenó continuar el proceso, reconociendo la autonomía universitaria, lo que para los entendidos es una especie de vía libre para darle solución a una problemática que afecta la normalidad académica y administrativa de la Universidad.



Los candidatos que están en disputa por la rectoría, son Carlos Prasca, Rafael Castillo Pacheco y Salim Mattar.



Primeras observaciones



El tema ya comenzó a generar diversas reacciones en algunos estamentos de la Universidad del Atlántico, que coinciden en que lo más sano para institución es que se escoja lo más pronto posible el rector titular.



Cabe recordar que en los últimos 14 años en la Universidad del Atlántico 10 han sido con rector encargado.



La última ha sido Rafaela Vos quien lleva 20 meses como rectora provisional. Antes estuvo Rafael Castillo, quien duró dos años, y ahora es candidato.



El representante de los profesores ante el consejo superior, Roberto Figueroa Molina, dice que en estos momentos en están en un dilema sobre si se va a acatar el fallo del Consejo de Estado o se va a continuar con una rectora interina.



Alertó sobre la intención que tienen algunos miembros del Consejo Superior de abrir el abanico de candidatos, lo que asegura jurídicamente es imposible.



“El fallo es claro, ordena suspender la medida cautelar y que siga el proceso. Es decir se le dio la oportunidad a la universidad de solventar este proceso de interinidad de la rectoría. Esperamos que el Tribunal envié una comunicación al Consejo Superior para darle salida a la elección”, subrayó Figueroa.



En este sentido también se pronunció Rafael Castillo, al precisar que el fallo del Consejo de Estado es imperativo jurídico y señala claramente que debe continuarse el proceso.



“Creo que el equipo de juristas de la Gobernación y el Ministerio de Educación Nacional no les que quedará difícil interpretar el alcance del fallo. Y el Consejo

Superior va actuar en ese marco, acogiendo integralmente la decisión”, dijo, Castillo, al manifestar que no hay lugar a interpretaciones diferentes. En consecuencia, en el proceso solo están habilitado 3 candidatos”, indicó.



A su turno, el exsecretario de Educación Departamental y actual candidato Carlos Prasca dijo que en las últimas observaciones que le hizo el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) a la universidad, que en estos momentos busca acreditarse en alta calidad, es que para poder continuar con este proceso debe tener rector en propiedad. “Esto permitirá mejorar la gobernabilidad”, manifestó.



Por su parte, la rectora (e) Rafaela Vos, dijo que se mostraba respetuosa del fallo del Consejo de Estado y esperaba que el Consejo Superior decida.

“Por el caso llegué a la rectoría y trabajaré hasta el final”, puntualizó la funcionaria.



