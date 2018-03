Inconformidad por elección del nuevo rector de la Uniautónoma

Tras la renuncia de Ramsés Vargas Lamadrid, como rector de la Universidad Autónoma del Caribe, estudiantes y miembros del sindicato de esa institución, Sintrauac, no ocultaron su inconformidad por la elección en ese cargo de Víctor Armenta.

El malestar radica en que Armenta hace parte del Consejo Directivo cuyas políticas y manejos terminaron hundiendo a la Universidad en la crisis en la que actualmente se encuentra.

Sintrauac, desde que se iniciaron las manifestaciones y el cese de actividades, ha transmitido a la comunidad universitaria que no solo desconocía a Vargas Lamadrid, sino a todo el Consejo.



“Se han hecho los de la vista gorda, pues los directivos no han denunciado a través de los medios legales todo lo que está sucediendo. Por eso no estamos de acuerdo con la elección del nuevo rector”, recalcó Freddy Álvarez, presidente del sindicato.



Otra de las críticas al proceso de salvamento tiene que ver con la lentitud que a su juicio tuvo el inicio de la investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación y de lo paquidérmico que a sus ojos resultó la intervención del ministerio de Educación Nacional.

Las protestas presionaron la salida de Ramsés Vargas. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Como lo han hecho todos los últimos días, estudiantes, profesores y demás actores de la comunidad estudiantil, se encuentran reunidos en las afueras de la Universidad, en el norte de Barranquilla.



Allí, fue declarada la Asamblea permanente hasta que todos los miembros la Sala General y toda el Consejo Directivo renuncie a sus cargos.



Así mismo, estudiantes y profesores se pusieron a la tarea de escoger representantes que conformen un grupo que vele por sus derechos ante la sala general, pues aseguran que no tienen ni voz ni voto.



También recopilan recibos de pago de matriculas en el caso de quienes pagaron en efectivo

