Partió Paragüita, el marimondero mayor del Carnaval de Barranquilla

César, Paragüita, Morales, considerado como el rey de las Marimondas del Carnaval, fue un barranquillero de pura cepa, mamador de gallo y precursor del disfraz más auténtico de la fiesta del Momo.

Desde el año 1984, Paragüita se adueñó de los corazones de los barranquilleros con las Marimondas del Barrio Abajo, hoy en día la comparsa más grande y símbolo mundial del Carnaval, ganadora de 35 Congos de Oro.



Nacido en las entrañas del Barrio Abajo, el rincón donde reclutó gente para la creación de la comparsa, Paragüita siempre pregonó su amor por la ciudad y por la fiesta.



“A mí me gustaba la recocha. Me disfrazaba de negro y me rebuscaba la plata. Una vez me disfracé de puerco, todo lleno de barro, y lo amarraban a uno a una cabuya.

Así era yo, me disfrazaba de todo”, contó sobre sus primeros pasos en la fiesta de su corazón, relato que dejó plasmado en el libro ‘Somos Carnaval: la mirada de sus artistas’, en 2015.



Comenzando la década de los 80, Abraham Cáceres le diseñó el primer disfraz de las Marimondas, con chaleco y corbata, lo que dio inicio a la primera participación de la comparsa en el Carnaval, en el año 1984.



Desde entonces llevaba 34 años de participación ininterrumpida en la fiesta, consolidándose como el grupo con mayor integrantes (actualmente 900 danzantes).



Desde los años 90 contó con el gran apoyo de León Caridi, un empresario quien logró consolidar varias comparsas de la fiesta, entre ellas las Marimondas.

“Nos duele en el alma su partida. Paragüita era un hombre excepcional, siempre nos sacaba una sonrisa y tenía cada historia para contar. En vida recibió un sinnúmero de reconocimientos y su legado, sin duda alguna, seguirá vivo en la memoria del Carnaval”, aseguró Carla Celia, directora de la organización, y quien durante los últimos años también vistió el atuendo de las Marimondas.



El apodo carnavalero de César Augusto Morales proviene de una anecdótica historia protagonizada por la ‘Loca Carmen’, un personaje del barrio, a quien, contaba él, “se le metió el agite que yo era su marido y le había quitado el hijo”.



“¡Devuélveme el pelao! Me gritaba por la calle. Yo le seguía la corriente. Hasta que un día se ‘solló’ y me correteó con un paraguas viejo que tenía más varillas que tela y me pegó con él. Mis amigos vieron la escena y desde ese día quedé convertido en Paragüita’”, decía cada vez que alguien le preguntaba sobre el origen de aquel singular remoquete.



En Jardines de la Eternidad, vía Puerto Colombia, Área Metropolitana de Barranquilla, se cumplirá este sábado, 23 de junio, a las 3:00 p.m. el sepelio de Paragüita. Sin dudas los acompañarán sus marimondas.

