Murió César ‘Paraguita’ Morales, emblema del Carnaval de Barranquilla

22 de junio 2018 , 09:39 a.m.

La noticia del fallecimiento de César Morales Mejía, quien fundó las Marimondas de Barrio Abajo hace 34 años, fue confirmada por Carnaval S.A a través de sus redes sociales. Nurys Bolaño de Morales, viuda de Morales, informó que su fallecimiento vino luego de presentar complicaciones cardíacas.

Por su parte, Leslie Morales, su hija, aseguró que "su padre era un gran ejemplo en el Caribe, porque a pesar de los problemas de salud que presentaba, nunca dejó su alegría y su 'mamadera de gallo". También, afirmó que su problema de salud era algo con que venía luchando desde hacía un año.



“Tenía una cardiopatía dilatada, tenía el corazón muy grande, venía luchando contra eso hacía un año. En estos Carnavales no pudo participar en las fiestas, pero nosotras, mis hermanas y yo, seguimos el legado de la comparsa y venía luchando. Presentó tres paros cardio respiratorios, soportó dos y el último no pudo. Tenía 72 años, el riñón lo tenía dañado, no le funcionaba”, mencionó su hija.