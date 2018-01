Mineducación abrió investigación contra Uniautónoma y sus directivos

Una investigación preliminar contra la Universidad Autónoma del Caribe, su representante legal, el rector Ramsés Vargas, directivos y su revisor fiscal fue anunciada por el Ministerio de Educación Nacional con el fin de establecer si hay faltas administrativas que suscitaran los atrasos en los pagos a profesores y proveedores de la institución educativa.

La decisión fue adoptada por la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, mediante la resolución 01227 del 29 de enero del presente año.



Ana Milena Doncel Vásquez fue designada como funcionario investigador para que adelante el proceso administrativo sancionatorio, según lo establece la resolución.



El pasado 16 de enero, el Ministerio invitó a las directivas de la Uniautónoma a ponerse al día con los pagos atrasados en un plazo no mayor a 5 días, lo que propició una serie de consideraciones relacionadas con la gestión financiera de la universidad.



En ese entonces y desde varios meses de 2017, el Ministerio de Educación tuvo conocimiento de supuestos atrasos en los pagos de las nóminas docentes de la Uniautónoma, lo que de ser cierto "configuraría un incumplimiento del marco legal como reglamentario de la institución”.



Ahora, con la investigación, lo que se busca es esclarecer si la universidad y sus directivas incurrieron en alguna falta a las disposiciones legales y constitucionales y en caso que así sea, “proceder a individualizar las posibles fallas administrativas y determinar si hay lugar a imponer sanciones administrativas”.

'No es instancia definitiva':UAC

En un comunicado a la opinión pública la Universidad Autónoma del Caribe explicó que fue notificada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con la resolución 1227 del 29 de enero de 2018 de una investigación preliminar.



"La mencionada investigación preliminar aperturada por el MEN no es una instancia definitiva que implique la formulación de cargos contra la Universidad o sus directivos, ya que por su naturaleza está destinada a comprobar la existencia o no de actos constitutivos de falta, de tal suerte que del material recaudado bien podría suceder que posteriormente el Ministerio considere que no existe mérito para formular cargos y, en su lugar, archive las diligencias llevadas a cabo", dice la UAC.



Y agrega: "Con la expedición de esa resolución el Ministerio de Educación Nacional no está dando por cierto que existan actos constitutivos de faltas que pudieran dar lugar a la formulación de cargos contra la institución. La universidad aclarará ante el ministerio acusaciones infundadas que se han ventilado en medios de comunicación con las que han lesionado su buen nombre y el patrimonio de miles de estudiantes y egresados".

Barranquilla.