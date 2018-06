Nuevo megaproyecto en el área del Gran Malecón de Río, en Barranquilla

07 de junio 2018 , 10:31 a.m.

07 de junio 2018 , 10:31 a.m.

World Trade Center (WTC) Barranquilla avanza en la etapa de promoción de un megaproyecto en el área del Gran Malecón del Río, en el que piensa invertir cerca de 120 millones de dólares, es decir casi 344 mil millones de pesos a precios de hoy.

El pasado miércoles 6 de junio, su presidente, el colombiano Hoffman Murcia, y su vicepresidente operativo, el estadounidense Barry Halprin, estuvieron participando en la rueda de negocios del evento ExpoProbarranquilla, durante el cual se entrevistaron con posibles socios.



“Nos hemos entrevistado con la banca, constructores, hoteleros, y tuvimos entrevistas con las compañías de servicios públicos de Barranquilla, porque para un proyecto de esta magnitud, necesitamos garantizar agua, energía y gas”, dijo Murcia en un momento de pausa en la rueda en el Centro de Eventos Puerta de Oro.



Murcia explicó que él y sus otros dos socios –Halprin y el italiano Bruno Miceli, vicepresidente financiera, que no pudo venir– tienen la licencia o membresía para hacer parte de este club de edificios empresariales (WTC Association) con presencia en 150 países, y con un número cercano a las 300 oficinas en todo el mundo.



“Somos afortunados de tener la capacidad de comprar esta licencia”, dijo Murcia y explicó el alcance del proyecto en la ciudad, que, entre otras cosas, nada tiene que ver con el edificio de la calle 79 con carrera 53. “Ese edificio fue de los anteriores propietarios de la membresías, quienes la perdieron por no cumplir con las normas y ahora no pueden usar el nombre”, dijo.



Así que el nuevo complejo WTC Barranquilla se desarrollará en tres fases:

La primera es una torre de 16 pisos donde funcionaría un hotel de 4 a 5 estrellas, con oficinas y un club privado. Una segunda fase consistirá en un centro comercial de más o menos 66 mil metros cuadrados; y una tercera será otra torre de oficinas o residencial de alto lujo, de 14 mil metros cuadrados.



La idea es desarrollar todo el proyecto en tres años. En este momento se encuentra en fase de prediseño, aunque se pueden ver los renders de cómo lucirá cerca del Puerta de Oro: la planeación tomará un año; y los dos otros serán de ejecución.



“Tenemos el apoyo de la Alcaldía, la Gobernación, la Cámara de Comercio, Probarranquilla. Y tenemos previsto poner una institución universitaria, para devolverle a la ciudad tecnología y entregar becas a los muchachos”, sostuvo Murcia.