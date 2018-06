La lucha de Malambo (Atlántico) contra los abusadores

03 de junio 2018 , 05:45 a.m.

03 de junio 2018 , 05:45 a.m.

La maldad acecha en Malambo. Las más crueles historias de violencia contra niños terminaron por acabar con la tranquilidad y la paz que durante años caracterizó a esta población del Atlántico.

Sus habitantes no terminan de reponerse de un caso, cuando ya otra mala noticia está corriendo por las calles del municipio.



Hace 8 días los malamberos fueron sacudidos con la historia de tres hermanas de cinco, ocho y trece años, violadas por su padrastro, quien se dio a la huida antes de ser capturado por las autoridades.



En Malambo, uno de los cinco municipios que conforman el área metropolitana de Barranquilla, solo en el 2017 fueron atendidos en el hospital local 60 casos de abuso sexual contra menores, y en los seis primeros meses del 2018 ya van 59.



“Lo que nos dice que esto va a duplicarse”, advierte con preocupación el director del Hospital de Malambo, Juan Sánchez, quien explica que se trata de un problema social, que no solo está presente en esta localidad, sino en varios pueblos del Atlántico, como consecuencia del gran número de personas que están llegando en condición de desplazados por la violencia o migrantes de Venezuela, acentuando los cordones de pobreza y problemas de convivencia.



“Recibimos mucha gente de diferentes partes, es un sitio de acopio de muchas personas, desplazados, y no hay fuentes de trabajo para tanta gente”, dice Sánchez, quien ha dispuesto un equipo de psicólogos y trabajadores sociales, que son los que alertan a las autoridades cuando al centro asistencial llegan los casos de violación a pequeños.



“El año pasado atendimos otros tres hermanitos que fueron abusados por el padrastro. Los tenemos en tratamiento”, contó una de las psicólogas del hospital, quien confiesa que están en servicio las 24 horas del día y los siete días de la semana. “Los médicos son los que nos reportan los casos y de inmediato nos ponemos al frente y activamos la rutas de atención en las que se hacen el reporte oficial que se presenta al Bienestar Familiar, a la Alcaldía, y Policía”, agrega la funcionaria.



El aumento en el número de casos de abusos contra los menores de edad en Malambo es una situación que tiene disparadas las alarmas de las autoridades en el Atlántico y al mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).



“No podemos tapar el cielo con la manos, los barrios del sur son zona roja, se llenaron de gente desplazada, de muy pocos recursos que vienen de sectores marginales y traen todos estos casos de conflictos de familia y abuso de menores”, subraya el secretario de Gobierno de Malambo, Manuel Andrade.

Recibimos mucha gente de diferentes partes, es un sitio de acopio de muchas personas, desplazados, y no hay fuentes de trabajo para tanta gente FACEBOOK

TWITTER

El funcionario sostiene que, en febrero, fueron capturados ocho abusadores sexuales. Asegura que la zona donde más denuncias de estos casos hay es el sur del pueblo, y el conjunto residencial Ciudadela Real del Caribe, conjunto de bloques de apartamento que entregó el Gobierno.



“Aquí capturaron un abusador, otro anda prófugo después que se conoció la denuncia que haber abusado de dos niñas. La familia dejó eso así y el hombre no ha regresado más, dejo abandonado el apartamento”, cuenta el presidente de la junta administradora de este conjunto, Jorge Arias, quien asegura que se conocen varios casos, pero muchas de las familias de los niños les da miedo denunciar.



Euclides Barraza comisario de familia del sur, dependencia que atiende a unos 30.000 habitantes, recuerda que conoció el caso de las 3 hermanas abusadas por su padrastro luego que un profesor instauró la denuncia.



“Hay muchos problemas de convivencia, justo por la cantidad de gente y las condiciones de hacinamiento en que viven”, señala Barraza. En los cuatro primeros meses del año llevan reportados 405 casos de violencia intrafamiliar.

El plan de acción

Desde el Hospital de Malambo se hace un trabajo puerta a puerta por los barrios con 23 promotoras de salud, que buscan un acercamiento con la comunidad; el equipo de psicólogas y trabajadores sociales llevan el seguimiento a los casos de los niños abusados. Algunos ya están en manos de hogares sustitutos del Icbf.



Al tiempo que en los colegios oficiales se inició un plan de prevención y sensibilización sobre estos temas.



Por su parte, la Policía mantiene trabajos de inteligencia y seguimiento a las denuncias contra abusadores. “La Sijín tiene 78 ordenas de capturas contra violadores en el área metropolitana. Estamos tras la pista de estos delincuentes”, puntualiza el el Secretario de Gobierno de Malambo, quien confía en que esta pesadilla tiene que terminar.

'Un problema de todos': Karen Abudinen

Juan Sánchez es quien recibe en el hospital los casos de abusos a menores. Foto: Carlos Capella/EL TIEMPO

“Parece que el país padeciera de un cáncer que hizo metástasis en el tema de violencia contra la niñez”, dice la directora del Icbf, la barranquillera Karen Abudinen Abuchaibe, sobre el tema del abuso contra los niños.



La funcionaria pidió a las familias que no le dejen solo la responsabilidad al Icbf de proteger y cuidar a los niños.



“Entre todos los ciudadanos tenemos que poner un grano de arena para cuidar a los niños”, indica. Hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que les ofrezcan herramientas a las familias para proteger y cuidar a los niños. El Instituto atiende, en promedio, 66 casos de vulneración de los derechos de niños y adolescentes.

Leonardo Herrera Delgáns

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla.