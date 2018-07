Uno de los elogios que ha recibido la administración del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, incluso de hasta críticos y opositores de su gestión, gira en torno a la majestuosidad de los escenarios deportivos en los que vienen desarrollándose los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

De los diseñadores contratados hizo parte el reconocido arquitecto barranquillero Giancarlo Mazzanti sobre el que recayó la responsabilidad de rescatar el emblemático Estadio Romelio Martínez, en la calle 72 con carrera 46.



Mazzanti, contactado por EL TIEMPO habló de ese escenario y su punto de vista sobre lo que debe tenerse en cuenta en los proyectos arquitectónicos.



Es usted el diseñador y constructor de todos los escenarios deportivos en Barranquilla? O solo de algunos? Cuáles? O diseña y otro construye, o ambas cosas?



El Equipo Mazzanti es el diseñador de la rehabilitación del Estadio Romelio Martínez, somos un estudio de arquitectura dedicado exclusivamente al diseño, no construimos. Los equipos de construcción fueron una alianza temporal entre las empresas Aconstruir SA, Escenarios deportivos SAS y Constructora Yacaman Vivero SA.



¿Cómo puede detectarse su sello, teniendo en cuenta el reconocimiento que tiene a nivel nacional e internacional de ser un innovador, un arquitecto que impacta?



La innovación en las propuestas de El Equipo Mazzanti radican en que diseñamos proyectos para la transformación de la sociedad, contribuyendo siempre a la mejora de los contextos urbanos y a la comunidad.



En el caso del Romelio Martínez quisimos generar una conexión con el contexto urbano mejorando la calidad de la zona, diseñamos un espacio público que se integra con el tejido de la cuidad y que sirve para actividades complementarias a las deportivas. Creamos un espacio de calidad para la reunión y el disfrute de las personas, respetando la parte antigua del estadio que fue declarada bien de interés cultural.



La estrategia proyectual fue abrir las graderías para que la relación desde el exterior se abriera y de forma parcial se perciba la cancha, haciendo del estadio una parte más del parque y no un lugar cerrado para ciudad como la mayoría de los estadios.



Creemos que los edificios tienen el poder de cambiar radicalmente las percepciones de un barrio, de una ciudad etc, generando apropiación y orgullo por parte de sus habitantes, la rehabilitación del Romelio Martínez genera un cambio en el entorno y apropiación por parte de los barranquilleros.



Usa con frecuencia la palabra acción para ligarla a la arquitectura, pero en el caso concreto de los escenarios barranquilleros... ¿Qué puede entenderse de esto?



Como se explica en la pregunta anterior en El Equipo Mazzanti creemos que el valor de la arquitectura está en lo que produce y en ese sentido nuestra arquitectura es acción. El Romelio Martínez es un espacio pensado para el deporte, nosotros resolvimos los requerimientos funcionales y adicionalmente diseñamos un espacio que genera acciones fuera de su función principal como estadio.



También destaca que su trabajo tiene influencia sociológica, filosófica y artística… ¿Qué tuvo en cuenta para el diseño?



En cuanto a la influencia sociológica, filosófica o artística, hace referencia siempre a la misma idea del espacio como generador de acciones y relaciones socioculturales, usamos referentes o trabajamos en alianza con personas o equipos que aportan a lograr este objetivo en nuestros proyectos; la arquitectura no es solamente poner ladrillos, la arquitectura es una forma de construir pensamiento y por ende es parte de la construcción social y cultural de un momento histórico.



En el diseño del Romelio reconocemos la cultura de Caribe que tiene un gran componente de celebración, el espacio está pensado para ser permeado por toda su tradición de Carnaval. Generamos un espacio abierto en donde se pueden realizar actividades relacionadas con las fiestas locales y donde se propicia la integración de la comunidad a través del juego y el ocio.

Romper esquemas es otra de sus banderas, al igual que la inclusión social…¿Cómo lo hace de tal manera que la gente del común diga: Ese escenario es obra de Giancarlo Mazzanti?



El objetivo de mi trabajo no radica en generar recordación alrededor de un nombre, trabajamos como equipo para transformar la manera de experimentar y ver la arquitectura. Creemos que el usuario es parte fundamental de la arquitectura y por eso buscamos que los espacios generen un cambio en la vida de las personas y en la manera de construir el mundo.



Visual o formalmente no existe necesariamente un sello para reconocer nuestros proyectos, lo que intentamos es que el usuario al vivir o recorrer el espacio experimente una diferencia con otras arquitecturas que se preocupan más por la eficacia o la forma.



Nuestros espacios provocan transformaciones, actividades, relaciones y reacciones, por eso nuestra arquitectura promueve la desaparición del autor/arquitecto como único creador de espacios, poniendo al usuario como parte fundamental del resultado. Este es realmente el aporte distintivo que tienen todos nuestros espacios.



¿En este tipo de obras se refleja el poder de las comunidades al que usted hace referencia cuando están listas para ser estrenadas?



La arquitectura de El Equipo Mazzanti es una arquitectura que necesita al usuario para ser activada y cumplir su fin. Nosotros no buscamos el valor de nuestros proyectos en el objeto, sino en lo que producen. El espacio del Romelio Martínez es en sí, un espacio para el entretenimiento y para el deporte, el reto fue lograr que propiciara actividades diferentes a observar o practicar deporte y generar comunidad alrededor de estas.

Del viejo estadio se mantuvo su tribuna de sombra que es patrimonio histórico. Foto: Óscar Berrocal/EL TIEMPO



¿Cómo encaja el componente medio ambiente, dentro de las recomendaciones que hacen ambientalistas cuando se trata de moles de cemento?



Después de hacer un balance con otros materiales, se determinó que el concreto es el material que tendría menos impacto por varias razones. En primer lugar, entre la oferta de materiales el concreto representa una mejor opción en términos de gastos energéticos, ya que la composición de sus materiales se consigue abundante y localmente, disminuyendo gastos de transporte y la huella de carbono de la construcción en general.



El factor económico también fue determinante para esta decisión, ya que otros materiales como el metal son desde 40% más caros y esta es una obra que se construyó con recursos públicos. En términos de seguridad el concreto provee un cerramiento mucho más firme y económico que el de un diseño, por ejemplo, de una estructura de gradas en metal con asientos prefabricados. Finalmente, el concreto es uno de los materiales con más durabilidad en el mercado, a diferencia de la madera por ejemplo, no es susceptible a un desastre natural.



¿Cuántas personas trabajaron en el diseño del Romelio y qué tiempo se echaron haciendo el trabajo encomendado?



En el diseño del estadio trabajaron, aproximadamente, 12 personas en un periodo de 2 años. No tengo la información de la cantidad de gente que trabajo en la construcción, pero el proyecto empezó en el 2015 y se terminó en el 2018.

Álvaro Oviedo C.

Editor Regional de EL TIEMPO

Barranquilla