Peter Manjarrés y Juancho De La Espriella lanzan su nuevo álbum 

Mañana miércoles, 26 de julio, se hará el lanzamiento oficial del nuevo álbum de Peter Manjarrés y Juancho De La Espriella, ‘Lo que tú querías, un vallenato’. Esta fecha coincide con el cumpleaños del ‘Caballero’ y el primer aniversario de la unión musical entre estos dos artistas.



El nuevo trabajo discográfico viene cargado de poesía, sentimiento y de alegría vallenata, una combinación que para Peter y Juancho hacen que sea un CD muy especial.

Cien por ciento vallenato

No es un secreto que con el paso de los años la industria musical ha incentivado a muchos artistas del género vallenato a apostarle a temas un poco más comerciales, que fusionan las melodías de un acordeón con otros ritmos como la champeta, el pop y el reguetón.



Peter Manjarrés no ha sido la excepción, cantó junto a J Balvin ‘Mi declaración’, y con Bazurto All Stars ‘Carnaval de amor’, pero ahora quiere darle a sus seguidores lo que ellos quieren, vallenato.



“Quisimos hacer algo cien por ciento vallenato, trabajando con compositores de muchos años de experiencia como Iván Ovalle y Omar Geles, pero también le dimos la oportunidad a nuevos talentos”, explica Manjarrés.



El álbum estará disponible en dos versiones, una para el disco físico y otra para las plataformas digitales. La primera contará con 14 canciones y la segunda tendrá 18 temas.



“Todos queremos apostarle al tema digital, por eso decidimos darle un plus a esta edición, en la que nuestro seguidores encontrarán cuatro temas más, con colaboraciones sorpresa”, afirmó Peter Manjarrés.



Con el disco ambos quisieron rendirle un homenaje especial a algunos artistas del genero vallenato que han fallecido, como Kaleth Morales, Rafael Escalona, ‘Colacho’ Mendoza, Diomedes Díaz y Martín Elías, a quienes nombre en una de sus canciones.



Un vallenato, dime qué te pasó, mi mampana, lo que tú querías, la pelaita chicle, incompatibles, son algunos de los títulos de los temas que incluyen el nuevo álbum, que contará además con la participación de Felipe Peláez.

Peter y Juancho para rato

Después de 14 años el público disfrutará de nuevo de este dúo musical que en el pasado logró grandes éxitos como ‘Llegó el momento’, ‘La que me quita el sueño’, entre otras. Ambos afirman sentirse más maduros como personas y artistas.



“Ahora estamos en una época de nuestras vidas totalmente distinta. Tenemos familia y nos hemos acercado mucho más a Dios lo que ha hecho que tengamos otras prioridades y otra forma de ver la vida. Por ahora hay Peter y Juancho para rato”, cuenta el acordeonero De La Espriella.



Peter afirma que la clave para el éxito es defender lo propio, sentir cada canción que canta, para así poder interpretarla con sentimiento. “Cada tema que cante tiene que gustarme”, sostuvo el Manjarrés.



