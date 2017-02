Atlántico, en alerta por llegada de migrantes

Las consecuencias de la migración de venezolanos y el retorno de colombianos del vecino país a los pueblos del Atlántico ya se comenzaron a sentir.



Pese a no ser zona de frontera como Maicao (La Guajira) o Cúcuta (Norte de Santander), la Oficina de Atención al Migrante de la Cancillería, la Gobernación del Atlántico y las alcaldías municipales registraron que hay 38.191 casos reportados; también, señalan que el municipio al que más han llegado migrantes es Sabanalarga, en el centro del departamento, donde hay registradas 12.810 personas.



El secretario del Interior de la Gobernación, Guillermo Polo, calificó la situación como preocupante y a la vez compleja, al asegurar que el 90 por ciento de estos son colombianos que han retornado al país y por eso pidió apoyo del Gobierno Nacional para atender esta situación.



Polo dijo que este flujo migratorio se concentra en el sur del departamento, Barranquilla y su área metropolitana. “Estamos trabajando con la Cancillería identificando a los colombianos y venezolanos para poder atenderlos de manera positiva”, aseguró el funcionario.



Sin embargo, alcaldes y personeros de varios municipios del sur del Atlántico aseguran que muchas de estas personas no pueden recibir la atención oficial que ofrecen en educación, salud y asistencia social debido a que muchos no presentan la documentación en regla.



“Nos preocupan los niños, pues ya comenzó el calendario escolar y no pueden ser matriculados por no contar con el registro civil. Y en salud solo podemos atender urgencias”, dijo la alcaldesa de Manatí, Kelly Paternina.



Algunos mandatarios creen que las cifras reveladas por la Gobernación están desactualizadas, es el caso del alcalde de Soledad, Joao Herrera, quien, según el reporte oficial, han retornado de Venezuela 575 personas,

Él asegura que en su municipio se encuentran cerca de 12.000 personas que están siendo atendidas por su administración.

Leonardo Herrera Delghams

BARRANQUILLA