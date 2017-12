Las pistas contra el expolicía acusado de ser abusador en serie

24 de diciembre 2017 , 02:43 a.m.

El caso de Levith Aldemar Rúa Rodríguez, el exagente de la Policía vinculado al crimen de una joven estudiante del Sena y de abusar sexualmente de otra, tiene escandalizado a Barranquilla.

Rúa ya tenía antecedentes graves. En el 2011 fue condenado a 12 años de prisión, tras ser acusado de acceso carnal violento contra una joven del municipio de El Paso, en el Cesar, en donde se desempeñó como patrullero desde el 2008.



En ese momento, el hombre argumentó que no había sido una violación, porque la mujer era un año mayor que él.



Purgó parte de su pena en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar hasta quedar en libertad, en mayo pasado, por buena conducta.



Según investigaciones de la Fiscalía, a Rúa, de 30 años y oriundo de Ponedera (Atlántico), le concedieron tres días de permiso por su buen comportamiento en enero de este año. Ese tiempo lo pasó en su pueblo, donde circula la versión de que abusó sexualmente de una joven y luego la golpeó de manera brutal.



Una vez recobró su libertad total, se dirigió a la casa de su madre, Beatriz Rodríguez, en el barrio Las Gaviotas, en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla. Aparentemente, llevaba una vida sin problemas.

Surgen evidencias

Las cosas empezaron a cambiar para el expolicía el pasado 14 de diciembre, cuando fue arrestado en Barranquilla por una denuncia de acceso carnal violento que hizo una venezolana en su contra. La pista que dio la mujer fueron tatuajes en su brazo derecho.



Desde el momento de su captura, la Fiscalía confirmó tres denuncias, pero hay sospechas de otras en Valledupar y Sincelejo.



Entre los casos atribuidos a Rúa está el de la muerte de la estudiante del Sena Barranquilla Gabriela Romero, de 18 años. El cuerpo de la joven, quien fue reportada como desaparecida desde el 24 de noviembre, fue hallado el pasado 15 de diciembre en zona enmontada del municipio de Malambo.



Investigaciones de la Fiscalía confirmaron que Rúa contactó a Romero a través de redes sociales y llamadas.



Harold Antonio Romero, padre de Gabriela, contó que “había una conversación de un hombre que la invitaba a salir, pero ella no aceptaba, no le seguía la corriente”.



El jueves pasado, Medicina Legal reveló los resultados de las pruebas de ADN practicadas a Rúa y al cuerpo de Gabriela y se confirmó que hubo abuso.



Familiares y amigos de la joven le dieron el último adiós el viernes pasado, en el Cementerio Universal, de Barranquilla. Pidieron justicia.



“Que Dios tenga misericordia de él, porque yo no lo perdono (...). Pido la máxima condena para este hombre, pido 60 años. Lo que hizo fue feminicidio”, dijo, en medio del llanto durante el entierro, Luz Divina Cabarcas, la madre de Gabriela.



“En los estudios que hemos realizado, se estima que Rúa tiene un perfil de asaltador sexual en serie. Su accionar afecta varias poblaciones de la Costa Caribe, en donde se han establecido situaciones contra mujeres de 15, 16, 17 y 18 años”, señaló Ángela Bedoya, directora de la Fiscalía Atlántico.

Fue enviado a la cárcel Modelo, en Barranquilla

El viernes pasado, en la legalización de captura, la Fiscalía solicitó la imputación de cargos por los delitos de hurto calificado agravado, homicidio agravado, desaparición forzada agravada y acceso carnal violento. El Juez Segundo Penal Municipal ordenó medida de aseguramiento con detención intramural, por los delitos citados, en la cárcel Modelo, de Barranquilla. Rúa no aceptó los cargos imputados.



BARRANQUILLA