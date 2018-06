Primera feria del libro de Barranquilla será en septiembre 

13 de junio 2018 , 08:57 a.m.

En la mañana de ayer, se oficializó el lanzamiento del Primer Festival del Libro y Cultura de Barranquilla; el Libraq, que marcará la apertura de espacios libres para el encuentro de las personas con los libros en la ciudad. El evento se llevará acabo del 19 al 23 de septiembre de este año.

En el lanzamiento estuvieron presente el presidente de Corferias, Andrés López Valderrama; la secretaria de Culrura del Átlántico, María Teresa Fernández; el secretario de Cultura de Barranquilla, Juan José Jaramillo; y la directora de Libraq, Alexandra Vives.



El festival, además de la promoción del libro y la lectura, tendrá una agenda cultural con escritores, editores, periodistas, y agentes culturales nacionales e internacionales quienes estarán exponiendo temas de interés para todas las edades.

Según Andrés López Valderrama, presidente de Corferias, “con esto se busca hacer de Colombia un país fuerte, un país culto, un país que crece en conocimiento. Que cree en la diversidad, que cree en la inclusión y que le apuesta a la construcción de una ciudadanía lectora”.



Así mismo, agradeció y felicitó a la Alcaldía de Barranquilla y a la Gobernación del Atlántico por esta apuesta. “Muchísimas felicitaciones a la Alcaldía y a la Gobernación por estas apuestas realmente importantes, son las apuestas por la cultura, por la educación. Y toda esta infraestructura que nos han regalado es para eso, para que nos conectemos, para que dialoguemos, para que construyamos una nueva ciudad a través de la educación y la literatura”.



Por su parte, María Teresa Fernández, secretaria de Cultura del Atlántico, expresó que “la lectura no es sola una experiencia enriquecedora sino una herramienta efectiva para generar oportunidades laborarles, sociales y económicas”.



De igual manera, manifestó que para que este tipo de eventos sean exitoso, debe garantizarse espacios donde se pueda leer y personas líderes y capacitadas que inyecten el gusto por la lectura.



“Tenemos que garantizar espacios donde se pueda leer: bibliotecas públicas, bibliotecas de fácil acceso. Pero también tenemos que enseñarles a los bibliotecarios, a los profesores, a los padres, a cómo tienen ellos que inculcarles a sus hijos desde pequeño el interés por la lectura”, concluyó la Secretaria.



Por otro lado, Juan José Jaramillo, secretario de Cultura de Barranquilla, asegura que desde la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo se ha desarrollado y se seguirán desarrollando acciones encaminadas al fomento de la lectura en la ciudadanía barranquillera. “En Barranquilla los libros estarán al alcance de todos, y con ellos, nuestros sueños del futuro. Buscamos acercar a niños, jóvenes y adultos, a descubrir ese mundo que se encuentra inmenso en las letras”.



Finalmente, la directora del festival, Alexandra Vives, manifestó que “a pesar que hace falta ultimar detalles y la no alianza con otros festivales por el momento, el Libraq tiene una identidad propia que queremos fortalecer como algo que integre no a un festival sino a otros posibles sectores de la ciudad”.



En el cierre de cada jornada se hará con una presentación musical en una tarima central que se ubicará en el Malecón, para deleitar a todo aquél participante del evento.