La lucha en 'Villa Circunvalar'

Vanexa Romero/EL TIEMPO

Gladys María Duque, de 51 años, no tiene casa a pesar de resultar beneficiada en el 2014 a través de un programa del Gobierno Nacional. La mujer tuvo que vivir arrendada hasta hace una semana que la sacaron por no pagar donde se encontraba. No tiene trabajo y es responsable de un hijo con retraso mental. Ella es una de las pioneras en 'Villa Circunvalar', una nueva invasión en el barrio 7 de Abril, suroccidente de Barranquilla.