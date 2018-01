Gobernador del Atlántico insistirá en la inclusión del Cari en Ley 550

Un viaje a Bogotá para este jueves organizó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, tras confirmarse que la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) rechazó la propuesta de incluir al Hospital Universitario Cari E.S.E de alta complejidad en un Acuerdo de Reestructuración de pasivos.

La visita del mandatario a la DAF obedece a su interés de dar a conocer más a fondo su iniciativa para salvar al Cari, distinta a la recomendación de esa institución de liquidarlo completamente.



El secretario de Salud Departamental, Armando De la Hoz, explicó que el encuentro está previsto con la directora de la DAF, Ana Lucía Villa, y busca concretar que el Paso Hospital Cari E.S.E de Alta complejidad ingrese en la ley 550.



De la Hoz confirmó que ya se cuenta con la documentación de la Superintendencia de Salud que avala que el Cari se acoge a la ley de intervención económica.



“Tenemos claro el planteamiento que les queremos hacer, lo vamos a discutir con ellos y la próxima semana directamente con el Ministerio de Hacienda, quien dijo que le dedicará una semana entera al tema del Hospital Cari”, sostuvo Verano.



Ana Lucía Villa, por su parte, recomendó al gobernador del Atlántico, liquidar la Empresa Social del Estado (ESE) y entregarla a la red pública del Distrito de Barranquilla.



En el documento, la DAF acepta evaluar la solicitud del Cari a pesar de que el hospital cuenta con una vigilancia especial de la Superintendencia de Salud, lo que no está permitido según precisa el numeral 1° del artículo 58 de la Ley 550, modificado por el artículo 69 de la Ley 617 de 2000.



La DAF señaló que al hacerle el análisis al informe del Cari presentado por la Gobernación se llegó a la conclusión de que no cuenta con la capacidad para generar ingresos suficientes para el pago de sus compromisos corrientes y el pago de sus acreencias.



Lo anterior haría que no se cumpla el requisito establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 de la Ley 1438 de 2011 para acogerse a un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.



Verano, quien insiste en incluir al Hospital en la Ley 550 con el fin de blindarlo de demandas y embargos, explicó que necesitan unas autorizaciones y aprobaciones por parte del DAF para una serie de recursos que tienen que recibir.



El mandatario departamental insiste en la importancia de que al Cari se le cancelen las deudas que tienen las EPS, y que sobrepasan los 90 mil millones de pesos.

Barranquilla.