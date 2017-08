Acta revela que sí se habría hecho fiesta en cárcel de Barranquilla 

08 de agosto 2017 , 09:30 a.m.

08 de agosto 2017 , 09:30 a.m.

Aunque en un principio el Inpec negó la denuncia de que el pasado 29 de julio se hizo una fiesta en el pabellón ERE de la Penitenciaría del Bosque de Barranquilla, en la que habría whisky, un conjunto vallenato y personas que ingresaron sin ninguna autorización al penal, el acta de operativo de registro y control, llevado a cabo el mismo día de los hechos, confirmaría todo lo contrario.

El documento revela que sería a Eduardo Dávila Armenta, empresario y exdirigente deportivo, condenado a 34 años de prisión por homicidio agravado, a quien le fueron incautados 13 billetes de $50.000, un billete de $20.000, cinco billetes de $10.000, además de un acordeón, una caja, una guacharaca y un bafle.



En la parte semi externa del pabellón ERE también fueron incautadas cuatro botellas plásticas que en su interior contenían una sustancia líquida de color amarillo y olor característico a licor (whisky); una botella plástica vacía con olor característico a licor, "la cual se encontraba en la mesa donde estaban almorzando el interno Eduardo Dávila con su respectiva visita”, dice el informe.

'No hubo fiesta': Inpec

El director regional norte del Inpec, el coronel Carlos Pineda Granados explicó que aunque sí se encontró licor en el pabellón ERE de la penitenciaría de El Bosque, negó la realización de una fiesta dentro del penal, porque "una cosa es un operativo de control que deja elementos no permitidos decomisados y otra que hayamos detectado la realización de una fiesta", dijo el funcionario.



"Al momento en que llegaron al pabellón ERE se efectuó la requisa y no había parranda alguna pues los instrumentos musicales incautados estaban en la celda, lugar distante”, agregó.



"Las botellas de licor no se las encontraron al interno sino cerca, en una moto bomba cercana al ERE; se requisó a toda la visita y normal se actuó en consecuencia incautándose lo prohibido”, reza el acta del operativo.

