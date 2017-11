Rechazo en Barranquilla por asesinato de joven que se opuso a atraco

Jonathan Enrique Berdugo Bolaños, uno de los presuntos responsables del homicidio de Angello Alzamora Córdoba, el realizador audiovisual que fue asesinado de un disparo tras oponerse a un atraco, en la madrugada del pasado domingo en norte de Barranquilla, fue capturado por las autoridades.

Se trataría del conductor del taxi tipo zapatico que fue encontrado luego de la reacción del CTI de la Fiscalía y la Sijin. En ese vehículo habrían huido los delincuentes luego del hecho en el que perdió la vida el joven de 24 años.



La captura de Berdugo Bolaños, fue posible, en gran parte, a los videos registrados por las cámaras de vigilancia del sector donde ocurrió el ataque.



Dicho material audiovisual sirvió a los investigadores que siguen las pistas del homicidio para que vayan armando el rompecabezas del caso.



A través de los videos fue posible conocerse la placa y otras características que tenía el automotor. Luego, los investigadores se dieron a la tarea de identificar a los individuos.



Berdugo Bolaños será presentado este lunes a audiencia ante un juez de control de garantías. Los delitos por los que se detuvo son homicidio agravado, hurto agravado y porte ilegal de arma de fuego agravado.



Las autoridades confirmaron que están tras los pasos de los otros dos sujetos que participaron en el hecho.

Los hechos

El hecho en el que perdió la vida Angello Alzamora Córdoba sucedió en la madrugada del domingo en la calle 79 entre las carreras 63 y 64, cerca de un negocio de comidas rápidas, barrio Paraíso, uno de los más apacibles del norte de Barranquilla.



Alzamora Córdoba, quien hizo parte del equipo de comunicaciones de la exalcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera, caminaba de regreso a casa por la calle 79 con carrera 63. Este se encontraba acompañado de su novia y había estado compartiendo con ella en un negocio de comidas rápidas.



El reloj maracaba la medianoche cuando dos sujetos les pidieron a Alzamora y a su acompañante entregar las pertenencias.



Lo que se conoce es que el joven reaccionó enfrentando a los asaltantes, pero uno que estaba armado le disparó un tiro en el pecho.



Al sonar el disparo, los asaltantes huyeron y la acompañante de Alzamora ayudó a este a trasladarse hasta el hospital Niño Jesús, ubicado cerca del lugar de los hechos.



Víctor Alzamora, padre de Angello, relató que según lo que le contó la novia de su hijo este no se habría resistido al atraco, sino que hizo un movimiento con la mano que causó la reacción fatal de los asaltantes.



El joven falleció cuando recibía atención médica.



Las autoridades ofrecen $10 millones por información de los autores del hecho.



Tomás Alfonso Zuleta, hijo del cantante ‘Poncho’ Zuleta, se encontraba en un negocio de comidas rápidas cuando sintió el disparo y los gritos de auxilio de una mujer.



Zuleta no pudo contenerse y se levantó de su silla para ir a ver qué había pasado.



“Caminamos las dos cuadras de donde venían los gritos y encontramos al joven herido y la mujer, que era su novia, al lado. Mis amigos se montaron en un carro, lo montaron a él ahí y los seguí en el mío hasta el Niño Jesús”, contó Zuleta.



“Cuando llegamos al hospital no salió ni paramédicos, enfermeros, nadie. Como mis amigos estaban en shock, lo cargué en compañía de unos señores que estaban ahí”, sostuvo.



“Le dije varias veces, cuando lo tuve en mis brazos, que no cerrara los ojos, que iba a sobrevivir. Pero lamentablemente vi en la mañana que había muerto”, afirmó Zuleta.

Barranquilla.