Incendio de hace 15 días en cárcel de Barranquilla fue provocado

El incendio que se presentó en la mañana del pasado 13 de julio en la cárcel La Modelo, de Barranquilla habría sido provocado. Por lo menos así lo determinó una investigación que se llevó a cabo dentro del penal y que sirvió para descartar la hipótesis de un posible cortocircuito, como se pensó en un principio.

Aunque no hubo más que pérdidas materiales, hay preocupación de que dentro de esa cárcel vuelva a ocurrir una tragedia como la de hace tres años, cuando una riña entre internos propició una conflagración que dejó 17 personas muertas y más de 30 heridas.



Entre las medidas que se tomaron a raíz del incendio de hace 15 días estuvo la de realizar un comité de seguridad carcelario, en el que se adoptaron medidas por parte de las entidades encargadas de la seguridad en el penal.

Una de estas consistió en la entrega de 70 colchonetas por parte de la Alcaldía Distrital. También se realizó una jornada de limpieza en el área afectada por la conflagración.



Pero las autoridades optaron por conformar una comisión para que revisara el estado estructural de la cárcel y las posibles causas del incendio.



Así las cosas, la comisión, conformada por funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Distrital, presentó un informe en el que aclara que la “causa del incendio no era la que se presumía”.

El estudio destacó que las rejillas eléctricas están en buen estado al igual que las conexiones eléctricas del establecimiento carcelario, las cuales fueron cambiadas hace pocos meses. Lo anterior quiere decir que no se hallaron rastros de que el incendio se haya originado por un cortocircuito.



Sin embargo, a los funcionarios que lideraron la investigación les llamó la atención que en la cárcel se hallaron tapados los hidrantes, por lo que fue necesaria la presencia de tres máquinas del Cuerpo de Bomberos en el lugar, que lograron controlar la situación.



“El circuito de iluminación y tomas que alimentan el pasillo 6 del pabellón B del piso 3 es el mismo circuito del mismo pabellón. Si el siniestro fue ocasionado por un cortocircuito por electrodoméstico o equipo asociado a esta instalación, automáticamente presentarían daños irreversibles en los equipos ubicados en el pasillo 5, que tiene las mismas condiciones antitécnicas, situación que no se presentó”, estableció el informe.



Los expertos concluyeron que en el circuito ramal de iluminación del pasillo 6 se evidenció que los conductores no se encontraron recalentados ni cristalizados, "solo cubiertos de partículas de hollín (matpel), y esto no es producto de un cortocircuito”.

